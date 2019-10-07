الذهب ينهي تعاملات اليوم على تراجع كبير
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:59 م
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وكالات
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تراجعت اسعار الذهب بشكل كبير بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، ليهبط بنحو 8 دولارت بضغط من ارتفاع سعر الدولار مع ترقب المحادثات التجارية يوم الخميس المقبل بين واشنطن وبكين.
وأفاد تقرير لوكالة بلومبرج بأن الجانب الصيني من المرجح أن يعارض إبرام صفقة تجارية واسعة النطاق مع الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن تقام جولة المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق من هذا الأسبوع يومي 10 و11 أكتوبر الجاري رغم تقلص آمال إحراز تقدم بعد تقرير بلومبرج والذي أشار لرغبة المسؤولين الصينيين في تقليص مجالات التفاوض هذا الأسبوع.
وعلى جانب آخر، أظهر تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة تباطؤ وتيرة نمو الوظائف والأجور في مقابل تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى في نحو 50 عاماً.
وتراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.50 دولار ليسجل 1504.40 دولار للأوقية.
وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.8 بالمائة أو ما يعادل 12.67 دولار مسجلاً 1491.99 دولار للأوقية.
وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 98.987.
وصعدت أسعار الذهب خلال التعاملات ليرتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية بقيمى طفيفة بلغت 0.1% إلى 1505.38 دولار للأوقية بحلول الساعة 0612 بتوقيت جرينتش، وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1511 دولارا للأوقية.
واشترت الصين أكثر من 100 طن من الذهب لإضافتها للاحتياطي منذ أن استأنفت عمليات الشراء في ديسمبر من العام الماضي، بما يتماشى مع الاتجاه العالمي لحيازة المعدن.
وكشفت بيانات صادرة عن بنك الشعب في الصين، أمس الأحد، أن المركزي الصيني قام بشراء المزيد من الذهب بنهاية شهر سبتمبر الماضي لترتفع حيازته إلى 62.64 مليون أوقية مقابل 62.45 مليون أوقية في أغسطس.
ومن حيث مستويات الطن، فإن ذلك يعني شراء نحو 5.9 طن من الذهب في الشهر الماضي وهو ما يتبع إضافة 99.8 طن خلال التسعة أشهر الماضية.
وكان سعر الذهب وصل إلى أعلى مستوياته في أكثرمن 6 سنوات خلال شهر سبتمبر الماضي مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والحرب التجارية وخفض معدلات الفائدة.
ويأتي اتجاه بنك الشعب لشراء المعدن الأصفر مقابل الصعوبات المتمثلة في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتباطؤ النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
وكان احتياطي الصين من النقد الأجنبي تراجع بأكثر من المتوقع في الشهر الماضي ليصل إلى 3.092 تريليون دولار.
وبحلول الساعة 12:12 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.5 بالمائة أو 7.60 دولار ليسجل 1505.30 دولار للأوقية.
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