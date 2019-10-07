الذهب ينهي تعاملات اليوم على تراجع كبير

تراجعت اسعار الذهب بشكل كبير بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، ليهبط بنحو 8 دولارت بضغط من ارتفاع سعر الدولار مع ترقب المحادثات التجارية يوم الخميس المقبل بين واشنطن وبكين.





وأفاد تقرير لوكالة بلومبرج بأن الجانب الصيني من المرجح أن يعارض إبرام صفقة تجارية واسعة النطاق مع الولايات المتحدة.





ومن المقرر أن تقام جولة المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق من هذا الأسبوع يومي 10 و11 أكتوبر الجاري رغم تقلص آمال إحراز تقدم بعد تقرير بلومبرج والذي أشار لرغبة المسؤولين الصينيين في تقليص مجالات التفاوض هذا الأسبوع.





وعلى جانب آخر، أظهر تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة تباطؤ وتيرة نمو الوظائف والأجور في مقابل تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى في نحو 50 عاماً.





وتراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.50 دولار ليسجل 1504.40 دولار للأوقية.





وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.8 بالمائة أو ما يعادل 12.67 دولار مسجلاً 1491.99 دولار للأوقية.





وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 98.987.



