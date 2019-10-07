وكالة الأنباء العراقية تعلن عودة خدمة الإنترنت جزئيا للبلاد





أعلنت وكالة الأنباء العراقية، مساء اليوم الاثنين، بعودة خدمة الإنترنت جزئيا للبلاد، بعدما جرى قطعها لعدة أيام، ولم يشر المصدر، إلى المناطق التي عادت فيها خدمة الإنترنت إلى العمل من جديد.





وكانت السلطات العراقية عمدت إلى قطع الإنترنت وحجب المواقع الاجتماعية، بعد فترة قصيرة من بدء احتجاجات شعبية في مختلف أنحاء البلاد.





وجاء هذا الإجراء في وقت تحاول فيه الحكومة العراقية السيطرة على المظاهرات الحاشدة، التي خرجت في بغداد ومدن عدة ضد الفساد ونقص الخدمات وسياسيات الحكومة الحالية.





وكانت منظمة العفو الدولية دعت السلطات العراقية إلى "إنهاء الحظر غير القانوني عن الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي".



