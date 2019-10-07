عميد بالأكاديمية العربية للعلوم: تأهيل 1600 شاب لسوق العمل (فيديو)

قال الدكتور عصام البكل عميد مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، إن المجمع يقوم ببرامج تدريبة لطلاب المدارس الفنية من أجل تأهيله إلى سوق العمل، لافتًا إلى أنه تم تأهيل 1600 شاب لسوق العمل، والجميع حصل على فرصة عمل جيدة في المشروعات القومية الجديدة.





وأضاف "البكل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع على قناة " النيل للأخبار"، مساء الإثنين، أن برامج التدريب كانت عبارة عن منحة مجانية من الدولة؛ وتنفق عليها الدولة، موضحًا أنه يتم الإعلان عن الدورات المجانية والطلاب يلتحقون بها.





ولفت عميد مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية إلى أن المنحة لا تشترط أن يكون الطالب من مدرسة فنية، ولكن يفضل أن يكون في مجال تخصص البرنامج.



