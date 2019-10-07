تشريعية تونس 2019: مقعدين لكل من 'قلب تونس' و 'النهضة' حسب النتائج الأولية لدائرة المهدية
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:42 م
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مروى الجلاصي
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إنتهت عملية فرز الأصوات للإنتخابات التشريعية بدائرة المهدية بمركز الفرز بقاعة صالح واجه، منذ قليل، وأفرزت النتائج الأولية التالية :
- حزب قلب تونس (16475 صوت)2 مقاعد
- حركة النهضة(16632صوت) 2 مقاعد
- التيار الديمقراطي(4583 صوت) 1 مقاعد
- إتلاف الكرامة(5578 صوت) 1 مقاعد
- الحزب الدستوري الحر (6550 صوت) 1 مقاعد
- آفاق تونس (3810 صوت)1 مقاعد
عدد المسجلين بالدائرة : 247296
عدد الأصوات المصرح بها: 99415
عدد المقاعد بالدائرة : 8 مقاعد
الحاصل الإنتخابي : 12426
ويذكر بأن التونسيين توجّهوا صباح يوم أمس الأحد 06 أكتوبر 2019، إلى مراكز الإقتراع في مختلف نقاط الجمهورية للمشاركة في عملية التصويت وانتخاب أعضاء جدد يمثلونهم في البرلمان الجديد.
وهو البرلمان الثالث بعد ثورة 2011، بمشاركة حوالي 15 إلف مترشح يتنافسون على 217 مقعدا في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين ومن اتجاهات سياسية عدة.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالسجل الإنتخابي 7 ملايين و65 ألفا و307 منهم مليون و885 ألف مسجل، في حين يبلغ عدد مكاتب الاقتراع 13830 مكتبا داخل تونس وخارجها، حسب هيئة الانتخابات.
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