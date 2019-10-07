تشريعية تونس 2019: مقعدين لكل من 'قلب تونس' و 'النهضة' حسب النتائج الأولية لدائرة المهدية

إنتهت عملية فرز الأصوات للإنتخابات التشريعية بدائرة المهدية بمركز الفرز بقاعة صالح واجه، منذ قليل، وأفرزت النتائج الأولية التالية :

عدد المسجلين بالدائرة : 247296

عدد الأصوات المصرح بها: 99415

عدد المقاعد بالدائرة : 8 مقاعد

الحاصل الإنتخابي : 12426

ويذكر بأن التونسيين توجّهوا صباح يوم أمس الأحد 06 أكتوبر 2019، إلى مراكز الإقتراع في مختلف نقاط الجمهورية للمشاركة في عملية التصويت وانتخاب أعضاء جدد يمثلونهم في البرلمان الجديد.





وهو البرلمان الثالث بعد ثورة 2011، بمشاركة حوالي 15 إلف مترشح يتنافسون على 217 مقعدا في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين ومن اتجاهات سياسية عدة.





ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالسجل الإنتخابي 7 ملايين و65 ألفا و307 منهم مليون و885 ألف مسجل، في حين يبلغ عدد مكاتب الاقتراع 13830 مكتبا داخل تونس وخارجها، حسب هيئة الانتخابات.