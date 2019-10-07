مواجهات ساخنة لأندية القاهرة في كأس مصر

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أجريت قرعة الأدوار التأهيلية المؤهلة للاشتراك في بطولة كأس مصر،فى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم في حضور الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شنون الاتحاد بالاضافة إلى مديرى جميع الفروع ٠



وتنطلق الأدوار التأهيلية يومى 16،15 أكتوبر الجاري ويشارك فيها 207 نادى ٠

وأكد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المكلفة لإدارة شنون الاتحاد وأن القرعة تمت بحضور مديرى الفروع الذين وجهت إليهم القرعة وهم المنوط بهم حضور أجراء القرعة الأدوار التمهيدية المؤهلة لبطولة كأس مصر على اعتبار أن كل مدير فرع يمثل الأندية المشاركة في نطاقه حيث حضر القرعة 26 مدير فرع،وقام كل مدير فرع بسحب فرع، وقام كل مدير فرع بسحب فرع الأندية المشاركة لدية في المسابقة ٠



أسفرت قرعة التصفيات التمهيدية لكأس مصر عن مواجهة قوية للانديه القاهرة والجيزة في هذا الدور يلعب السكة الحديد مع شباب الظاهر على ملعب السكة، ونادى الغاية مع نادى توشكى، ومصر للتأمين مع أسكو، والمرج مع الطائرات، والماظة مع مركز شباب الجزيرة، والشمس مع هليوبوليس، والقومي وايرو سبورت، والبلاستيك مع المؤسسة العمالية،وبهتيم وشبين القناطر، وبطا مع طوخ، والصيد بالقليوبية مع بنها، ونادى جنينسس مع شباب أمبابة ٠





1- جمهورية بدراو × هلال أسوان

2- كيما اسوان × نجوع مازن

3- الاقصر × مركز شباب الرضوانية

4- المدينة المنورة × سلام اسنا

5- قفط × مركز شباب عمال قنا

6- قنا × قوس

7- عاملين غارب × رأس غارب

8- المراغة × جيرجا

9- أهلي المنشأة × الطوليحات

10- مركز شباب سوهاج × الرحلات

11- مركز شباب البلينا × مكة المكرمة

12- شبان المراغة × اخمين

13- ابو تيج × شبان اسيوط

14- اسمنت اسيوط × البداري

15- الهنداو × شبان الخارجة

16- مركز شباب الخارجة × القوصية

17- مركز شباب ناصر ملوي × مركز شباب العدوة

18- ملوي × مركز شباب مغاغة

19- ناصر الفكرية × بني مزار

20- مركز شباب ناصر بني سويف × مركز شباب ببا

21- الوسطى × مركز شباب سماسطا

22- مطرطارس × شبان ناصر الفيوم

23- مركز شباب سنورس × مركز شباب الفيوم

24- مركز شباب إطسا × نادي الفيوم

25- ابشواي × مركز شباب طامية

26- حلوان العام × مركز شباب ابو السعود

27- السكة الحديد × الظاهر

28- الغابة × توشكى

29- مصر للتأمين × اسكو

30- المرج × الطائرات

31- الماظة × الجزيرة

32- الشمس × هيليوبليس

33- القومي × ايرو سبورت

34- الاتصالات × مركز شباب الاميرية

35- المصري القاهري × المعادي واليخت

36- مركز شباب البدراشين × البطل الاوليمبي

37- جينيس × مركز شباب امبابة

38- مركز شباب الصف × كسكادا

39- 6 أكتوبر × مركز شباب وراق العرب

40- الدخان × الصيد

41- مركز شباب ابو النمرس × جولدي

42- البلاستيك × المؤسسة

43- بهتيم × الغارب بشبين القناطر

44- مركز شباب بطا × طوخ

45- عبور القليوبية × بنها

46- عثماثون × مركز شباب زفتي

47- سبورتنج كاسل × مركز شباب محلة حسن

48- سمنود × صيد المحلة

49- كفر الشيخ × سيدي غازي

50- مركز شباب الحنفي × سخا

51- بلطيم × مركز شباب قلين

52- مطوبس × اتحاد بسيون

53- الحامول × الزعفران

54- شباس الشهداء × سيدي سالم

55- غزل شبين ×وطني شبين

56- سرس الليان ×مركز شباب قويسنا

57- عرب الرمل ×ميت خلف

58- مركز شباب تلا ×ميت خاقان

59 - شربين × مركز شباب الخيارية

60- عمال المنصورة × مركز شباب السنبلاوين

61- شبان بدواي × مركز شباب ميت غمر

62- السنبلاوين × دقادوس

63- مركز شباب منية سمنود × مياة الدقهلية

64- مركز شباب الأمير × شيكو

65- اتحاد نبروة × ميجا سبورت

66- بني عبيد × اتحاد المنزلة

67- كهرباء طلخا × بلقاس

68- رأس البر × كفر سعد

69- مركز شباب ميت الخولي × غزل دمياط

70- مركز شباب أبو حماد × مركز شباب بروسيا مصر

71- فاقوس × مركز شباب فاقوس

72- مركز شباب ديرب نجم × مركز شباب أبو كبير

73- أبو كبير × نادي الرواد بالعاشر

74- الشرقية × بلبيس

75- بورفؤاد × الرباط والانوار

76- ديرب نجم × غزل بورسعيد

77- منشية الشهداء × مركز شباب التل الكبير

78- بلدية الإسماعيلية × القنطرة غرب

79- كهرباء الإسماعيلية × مركز شباب أبو شحاته

80- بورتو × نادي التجارة الرياضي

81- غزل السويس × سماد السويس

82- مركز شباب أبو صوير × النوبة

83- 6 أكتوبر ببئر العبد × مركز شباب أبو زنيمة

84- نجمة سيناء × مركز شباب بالوظه

85- نادي النصر بالعريش × مركز شباب رابعة

86- أبي صقل × الخربة

87- غزل كفر الدوار × مركز شباب أبو المطامير

88- مركز شباب كوم حماده × نادي بدر

89- مياه البحيرة × رشيد

90- مركز شباب حوش عيسى × كوم حماده

91- مركز شباب كفر بولين × مركز شباب إيتاي البارود

92- مركز شباب القباري ×طلائع الإسطول

93- مركز شباب المعمورة ×أصحاب الجياد

94- بترول الإسكندرية ×نجوم المتراس

95- سبورتنج × شباب النيل

96- نهضة العامرية × مركز شباب النصر

97- مركز شباب الحمام × القاسمي

98-شباب الضبعة × المصري بالسلوم

99- مركز شباب العبور × دلفي

100- هلال الضبعة × الجزيرة

101- الحرية بمطروح × المطرية

102- مركز شباب برج العرب × إم بي سي

103- الترام × المجد

