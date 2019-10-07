تشريعية تونس 2019: هكذا كانت النتائج الأولية في باجة..

إنتهت عملية فرز الأصوات للإنتخابات التشريعية في ولاية باجة منذ قليل ، وأفرزت النتائج الأولية التالية:

1- قلب تونس: مقعدان بعد جمع 15223 صوتا

2- حركة النهضة: مقعد واحد بعد جمع 10317 صوتا

3- حركة الشعب: مقعد واحد بعد جمع 5937 صوتا

4- الحزب الدستوري الحر: مقعد واحد بعد جمع 3695 صوتا

5- تحيا تونس: مقعد واحد بعد جمع 3032 صوتا

ويذكر بأن التونسيين توجّهوا صباح أمس الأحد 06 أكتوبر 2019، إلى مراكز الإقتراع في مختلف نقاط الجمهورية للمشاركة في عملية التصويت وانتخاب أعضاء جدد يمثلونهم في البرلمان الجديد.





وهو البرلمان الثالث بعد ثورة 2011، بمشاركة حوالي 15 إلف مترشح يتنافسون على 217 مقعدا في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين ومن اتجاهات سياسية عدة.





ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالسجل الإنتخابي 7 ملايين و65 ألفا و307 منهم مليون و885 ألف مسجل، في حين يبلغ عدد مكاتب الاقتراع 13830 مكتبا داخل تونس وخارجها، حسب هيئة الانتخابات.