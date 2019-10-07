علي قنديل: المدارس الفنية العسكرية تقضي على السمعة السيئة للتعليم الفني (فيديو)
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:39 م
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داليا الحسين
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قال علي قنديل، مدير مدرسة محمد صلاح الصناعية العسكرية، إن المدرسة من أوائل المدارس التي تم تطبيق بها نظام الدمج الجديد بين المدارس الفنية والفكرة العسكرية، مشيرًا إلى أنها فكرة جديدة لأول مرة تطبق في التعليم الفني.
وأضاف "قنديل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع على قناة " النيل للأخبار"، مساء الإثنين أن هذه المبادرة جيدة جدا، حيث تساعد على الانضباط والتعليم والقضاء على السلوك المنحرف، فضلًا عن القضاء على السمعة السيئة للتعليم الفني.
وتابع مدير مدرسة محمد صلاح الصناعية العسكرية: "مدارس التعليم الفني أصبحت منضبطة بعد هذا القرار، حيث سيتم تطبيق المنهج العسكري، وكل ذلك يصب في مصلحة التعليم الفني"، لافتًا إلى أن الطلاب سعداء بالقرار وهناك نسبة استجابة عالية؛ لأن الشعب المصري وطني.
وأكمل: "المناهج الفنية في طريقها للتطوير التلقائي فضلًا عن إضافة المنهج العسكري الذي يحصن الطالب من الأفكار الهدامة"، موضحًا أن مناهج التربية العسكرية تحصن الطالب من الأفكار المتطرفة ويزرع الوطنية في قلوب الشباب والانتماء للوطن.
وأشار مدير مدرسة محمد صلاح الصناعية العسكرية إلى أن هناك طفرة تشهدها المدارس الفنية خاصة في التخصصات المختلفة، لافتًا إلى أن هناك برامج جديدة يتم تطبقها تتناسب مع الفترة التي نمر بها.
وحول نسبة الإقبال على مدارس التعليم الفني قال: " وجهة نظر المجتمع للتعليم الفني تغيرت بشكل كبير، وبعض الطلاب يأتون اليه بمجموع أكبر من مجموع الثانوي العام".
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