تعرف على مواعيد الحجز وأسعار ومواصفات وحدات سكن مصر

توفر وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وحدات سكن مصر، لخدمة الشباب من الطبقة المتوسطة، قد أعلنت الوزارة عن مواعيد حجز وحدات الإسكان الاجتماعية بأسعار اقتصادية تناسب الطبقات المتوسطة بأفضل خدمة وتشطيب ونظام تقسيط، كما أعلنت الوزارة عن مواعيد سحب كراسة الشروط .





وفرت الوزارة أكثر من مشروع سكني ليتناسب مع أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة وفوق المتوسطة، والاغنياء والمصريين العاملين بالخارج، تستعرض "الفجر" خريطة الأماكن المعلن عنها في المشروع وشروط التقديم والحجز .





موعد الحجز

أكدت الوزارة، أن بداية الحجز لشقق وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في 15 أكتوبر الجاري في 5 مدن جديدة( القاهرة الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة وأكتوبر الجديدة، غرب قنا، ومدينة المنيا الجديدة).





أعلن ممثل التمويل العقاري، أن دفع مقدم الحجز خلال الفترة من 21 من أكتوبر وحتى 21 من نوفمبر .





الأسعار

حرصت وزارة الإسكان علي توفير وحدات إسكان اجتماعي بأسعار أعلي نسبيا بمواصفات أعلي في المكان و المساحة وجودة التشطيبات، بما يتناسب مع الفئة متوسطة الدخل، ويصل سعر المتر من 3400 جنيه، وهذه أسعار الوحدات وفقاً للمدينة المُقام بها المشروع كالاتي:





يصل سعر المتر في مدينة المنيا الجديدة 3400 جنيه، بينما يبلغ سعر المتر في مدينة غرب قنا 3440 جنيه، وصل سعر المتر في مدينة بدر 4980 جنيه، وبلغ سعر المتر في مدينة العبور 6070 جنيه، ووصل سعر المتر في مدينة أكتوبر الجديدة 6380 جنيه بينما بلغ في المنصورة الجديدة 6870 جنيه، وصل في القاهرة الجديدة 7644 جنيه للمتر.





نظام سداد

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن نظام سدد أقساط وحدات "سكن مصر" يكون بنظام التمويل العقاري مثل أي مشروع عقاري تقيمه وزارة الإسكان بالتعاون مع البنك، ويسدد المشتري مبلغ مقدم الحجز، ويسدد المشتري باقي المبلغ بنظام الأقساط علي فترات طويلة طبقا للعقد المبرم الذي يحدد قيمة الأقساط وفترات السداد وطرق الدفع .





تعتمد أنظمة الأقساط أو الدفعات السنوية علي سداد 80 ألف جنيه سنوياً، ويدفع المشتري 20 الف جنيه في الدفعة الواحدة، ويسدد المشتري في النظام السنوي المبلغ على أربعة مراحل، المرحلة الواحدة كل ثلاثة أشهر.





مواصفات الوحدات

تتميز مواصفات الوحدات "سكن مصر" بمساحات كبيرة تتراوح ما بين 100 متر إلى 130 متر للوحدة، وتضم الوحدة ثلاث غرف وريسبشن قطعة واحدة أو قطعتين، وواجهات ذات شكل مميز، وتتميز البنايات بأساس قوى وخامات بناء عالية الجودة، وتشطيب سوبر لوكس من حيث الخامات والذوق، يوجد بكل بناية مصاعد عالمية.





تضم المرحلة الأولي بمشروع محور "سكن مصر" حوالي 57 ألف وحدة سكنية، وهي كاملة التشطيب بمساحات من 106 م2 حتى 118 م2 بمدن (6 أكتوبر - القاهرة الجديدة - العبور - بدر - دمياط الجديدة - المنيا الجديدة - المنصورة الجديدة) بنموذج معماري مميز، ومحاط بسور شجري لتوفير الخصوصية.





الإسكان الاجتماعي

وفرت الوزارة ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي عدد 400 ألف وحده سكنية، بأسعار أقل من المقدمة من القطاع الخاص، يشمل مشروع دار مصر ثلاث مراحل، وقد شملت المرحلة الأولى والثانية مدن (مدينة 6 أكتوبر – مدينة السادات – مدينة الشروق – مدينة العاشر من رمضان – مدينة العبور – مدينة القاهرة الجديدة – مدينة بدر – مدينة دمياط ).





تضم المرحلة الثانية 12 مدينة منها 8 مدن من المرحلة الأولى و4 مدن فى جديدة فى المرحلة الثانية وتتمثل فى ( مدينة المنيا الجديدة – مدينة الشيخ زايد – مدينة برج العرب – مدينة 15 مايو )، وتشمل المرحلة الثالثة ( مدينة 6 اكتوبر – مدينة القاهرة الجديدة – مدينة العبور- مدينة الشروق – مدينة دمياط الجد الجديدة – مدينة الشيخ زايد – مدينة المنيا الجديدة – مدينة المنصورة الجديدة) .



