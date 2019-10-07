وزارة الشباب والرياضة تعلن تنظيم معسكرات صيفية

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تعلن وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم المعسكرات الصيفية "زهرة مخيمات صيف 2019" وهي مجموهة برامج متعددة الأنشطة للشباب للإستمتاع والإستكشاف والتعلم تحت شعار "مغامرة التعلم" لمحبي التجديف والمغامرة والتي تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 4 نوفمبر بمدينة دهب.



ويشترط للإشتراك فى المسابقة أن يكون المشارك فى المرحلة السنية من 14: 25 ويمنع نهائيًا اصطحاب الأطفال والأسر، ودفع رسم الاشتراك وقيمته ألف حنية من كل مشارك.



ويكون التجمع من أمام وزارة الشباب والرياضة الساعة العاشرة مساء يوم 30 أكتوبر 2019، وأن يتم استبعاد من سبق لهم الإشتراك في معسكرات زهرة المخيمات (الغردقة سيوة).



ومن المقر أن تكون الإقامة والإعاشة بمخيمات وكامبات بالفنادق أو القرى السياحية والانتقالات ذهابًا وعودة ب(أتوبيسات مكيفة) وتتحمل الوزارة قيمة الإقامة والإعاشة والانتقالات ذهاب وعودة وتنفيذ البرنامج السياحي، ولا يجوز تبديل المشترك بآخر، ولا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن المعسكر





تتضمن فعاليات البرنامج السياحي للمعسكرات حياة الخلاء "نصب الخيام، طهي خلوي، حفلات سمر"، نشاط رياضي مثل "القوس والسهم، شد الحبل، ألعاب القوى، كرة طائرة وسلة"، أنشطة بحرية مثل "سباحة، تجديف، شراع، كياك"، نشاط فني مثل "الغناء الفردي، الموسيقى، الإستكشاف"، نشاط ثقافي "شعر، إلقاء، أبحاث، مسابقات ثقافية"، بالإضافة إلى ورش تدريبية حول مهارات حياتية "تدريب على القيادة، إستثمار الوقت، التعامل مع الآخر، أنشطة الإتصال، أنشطة المحاكاة".



وعلى من يرغب الإشتراك التوجه إلى مقر وزارة الشباب والرياضة بالدور الرابع "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بصورة الرقم القومي + صورة شخصية او شهادة الميلاد لأقل من 16 سنه لتسديد قيمة الاشتراك يوميًا من الساعة 9 ص الى الساعة 2 ظ، ما عدا الجمعة والسبت.