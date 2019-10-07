الترسانة يفوز على المنصورة بثنائية وديًا

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة فوزا وديا على ضيفه فريق المنصورة، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت مساء الإثنين، استعداداً لدوري القسم الثاني.



خاض الترسانة المباراة بتشكيل تكون من أحمد حسين، ومحمد عضل، وبركات حجاج، وأحمد هشام، وابراهيم منصور، وهشام رجب، ومحمد اشرف الصغير، محمد اشرف، وجون كونجا، وطارق وطنى، ومحمد ماهر.



شهد اللقاء تقدم المنصورة بهدف في الدقيقة التاسعة عن طريق محمد نجاتي، ثم تعادل للترسانة الظهير الأيسر جون كونجا في الدقيقة 33.



وفي الشوط الثاني سجل إيهاب فؤاد هدف الفوز للترسانة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 90.



القائمة الأولى





شهدت قائمة الترسانة قيد 14 لاعب، من اللاعبين القدامى وهم أشرف بخيت، عبد الله محمد، أحمد هشام، طارق وطني، ومحمود شاكر، وإيهاب ياسر، وهشام رجب، وعمر طارق، وإيهاب فؤاد، وأحمد جمال، وابراهيم منصور، وأحمد عماد، ووليد فوزي، ورضا سيد.





اللاعبين الراحلين عن الترسانة





رحل عن صفوف الترسانة 19 لاعب بنهاية الموسم الماضي وهم عمرو خليل ومحمود حربي وأحمد عبد منعم وعماد حلمي وهارون إسماعيل وريعو ورضا العزب وعمار شحاتة ومحمد فوزي وعاصم شيكا ومهاب ياسر ومحمود كشلط ومحمد مصطفي "ميدو" والسيد حمدي وحسين حمدي ورزاق ابو بكر وأحمد أنيس وحكيم آلابي، ومصطفى ناصر.





التعاقدات الجديدة





حصل الترسانة على توقيع 11 لاعب حتى الآن، وهم : أحمد حسين حارس المريخ، وعمر جابر حارس الفيوم، وسيد حمدي مهاجم بورتو، واسلام حازم لاعب النجوم، ومحمد مجدي كريسبو لاعب سيراميكا، ومحمد أشرف مهاجم وادي دجلة، وبركات حجاج لاعب إنبي، ومحمد عضل لاعب الأهلي والإنتاج، وأحمد عارف توتي لاعب السكة الحديد، وجون كونجا ظهير أيسر كيما أسوان، ومحمد ماهر ظهير أيمن إنبي، وأحمد جعفر مهاجم طلائع الجيش.





معسكر برج العرب





وأقام الترسانة معسكر في برج العرب خلال الفترة من 17 إلى 29 أغسطس، لعب خلالة مبارتان حيث تعادل مع إف سي مصر 1-1، بينما خسر أمام فاركو 0-1.





المباريات الودية





خاض الترسانة 12 مباراة ودية منذ بداية الموسم الحالي، حيث إفتتاح تجاربة يوم 23 يوليو بالفوز على بني سويف 4-3، ثم خسر من فريق خورفكان الإماراتي 0-1، وتعادل مع الصفوة 0-0، ثم خسر من أحد السعودي 0-1، وفاز على الشعلة 3-1، ثم خسر أمام فاركو 0-1، وتعادل مع نادي مصر 1-1، وبلدية المحلة 0-0، وخسر من بترول أسيوط 0-2، وفاز على الإنتاج الحربي 1-0، وتعادل مع المقاولون 0-0، وخسر من الإتصالات 0-1، وفاز على دمنهور 3-0، وخسر مؤخراً من البنك الأهلي 2-1.





الجهاز الفني للترسانة





يقود الترسانة جهاز فني بقيادة علاء ميهوب، يعاونه مؤمن عبد الغفار مدرب عام، ووائل الجميل مدرب، وعصام محمود مدرب حراس، وياسر حسن مدير إداري، وسيد حامد علاج طبيعى، وقاسم قدري مدرب أحمال، وكريم شحاته مدير كرة.

