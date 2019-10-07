أبو هشيمة يكشف تفاصيل افتتاح تطوير قرية تزمنت ببني سويف

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كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تفاصيل افتتاح تطوير قرية تزمنت ببني سويف، قائلًا إنها ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن هذه القرية هي القرية رقم 15، وثالث قرية في بني سويف، مشددًا على اعتزازه بهذه المحافظة.



وأشار "أبو هشيمة"، خلال تصريحاته لـ فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الإثنين، إلى أنه تم إعادة تأهيل 30 منزل بالكامل؛ بالأثاث، والأجهزة الكهربائية، والسيراميك، وكل شيء، بالإضافة إلى 33 مشروع تنموي، و10 حالات زواج لليتيمات، و5 أجهزة تعويضية، وعلاج 75 حالة مرضية، وعمليات قلب وعيون.



ولفت رجل الأعمال، إلى أنه لا يستطيع العمل في البنية التحتية في هذه القرى، ولكن يقوموا بعمل إعادة حياة كريمة للمواطن المصري، الذي يستحق أن يعيش حياة كريمة.



وأضاف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أنهم يقومون بعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر؛ لتوفير مصدر دخل مستدام للأفراد.



وعلق "أبو هشيمة"، على تطوير القرى، قائلًا: "بكون سعيد جدًا بتطوير القرية زي سعادتي لما بفتح مصنع أخد 3 سنين لبناءه، سعادة الناس دي بتفرق معانا لأنهم أهالينا".



وشدد رجل الأعمال، على أن المجتمع المدني في القطاع الخاص له دور كبير جدًا في المجتمع، مؤكدًا أن الدولة لن تستطيع فعل كل شيء بمفردها، ووجه شكر خاص لجمعية الأورمان؛ لمساعدتها له في هذه المبادرة.

