تشريعية تونس 2019: تعرّف على النتائج الأولية في منوبة

إنتهت عملية فرز الأصوات للإنتخابات التشريعية في دائرة منوبة منذ قليل، وأفرزت النتائج الأولية التالية:

1- حركة النهضة: 18866 صوتا

2- قلب تونس:15297 صوتا

3- التيار الديمقراطي:7080 صوتا

4- قائمة إئتلاف الكرامة: 6091

5- قائمة حزب الرحمة: 4615

ويذكر بأن التونسيين توجّهوا صباح أمس الأحد 06 أكتوبر 2019، إلى مراكز الإقتراع في مختلف نقاط الجمهورية للمشاركة في عملية التصويت وانتخاب أعضاء جدد يمثلونهم في البرلمان الجديد.





وهو البرلمان الثالث بعد ثورة 2011، بمشاركة حوالي 15 إلف مترشح يتنافسون على 217 مقعدا في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين ومن اتجاهات سياسية عدة.





ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالسجل الإنتخابي 7 ملايين و65 ألفا و307 منهم مليون و885 ألف مسجل، في حين يبلغ عدد مكاتب الاقتراع 13830 مكتبا داخل تونس وخارجها، حسب هيئة الانتخابات.