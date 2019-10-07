السفير الكوري بالقاهرة: وصول وفد اقتصادي للقاء الرئيس السيسي واقترحنا تطوير المواصلات بالإسكندرية



وأضاف السفير الكوري خلال لقاء صحفي اليوم الأثنين في محافظة الإسكندرية أنه سيكون هناك حضور ٢٠ شركة كورية في جميع المجالات، وأنه سيتم عقد لقاءات منفردة بين كل طرف كوري- مصري في كل مجال متخصص.



وأشار إلى أنه في اليوم الثاني سيتم عقد لقاء بين الوفد الإقتصادي الكوري مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقدما الشكر إلى الرئيس المصري، لإعطاؤه الوقت رغم انشغاله،معلقا"الرئيس السيسي يعمل على تنمية الإقتصاد المصري وليس مكافحة الأرهاب فقط، بل يعمل على جذب الاستثمارات وهذا يظهر على نمو الإقتصاد المصري".



كما أضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قادر على إقناع المستثمريين على الاستثمار في مصر، وأن دولة كوريا الجنوبية تسعى للوصول للتجارة الحرة بين الدولتين.



الاستثمارات



وتحدث السفير الكوري أن حجم التجارة مع مصر٢.٢ مليار دولار، ويمثل ذلك 0.2% من حجم التجارة الكورية ١.٤ تريليون دولاروهذا يعد حجم قليل، وأن الدولة الكورية تسعى لزيادته، وخاصة أن مصر هي أولى الدول الإفريقية التي تفضل كوريا التعاون معها، مشيرًا إلى أن الشعب المصري لديه موارد ومواهب سوف تصل به إلى مستوى واعد، وخاصة أن مصر رابطة بين الدول العربية ودول البحر الأبيض المتوسط.



وأشار إلى أن الحكومة الكورية تسعى لإقامة منتجات كورية بصناعة مصرية يتم تصدرها للخارج، وأن شركة سامسونج لديها ٢٧٠ مليون دولار، وشركة lg لديها ٢٨٠مليون دولار حجم استثمارهما في مصر، معلقا"٨٠٪من تصدير مصر لإلكترونيات من تلك الشركتين".



محافظة الإسكندرية



واستعرض السفير الكوري أهم ما جاء في لقاؤه مع محافظ الإسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوة اليوم الأثنين أن الشركة الكورية لتدوير المخلفات في المحافظة تريد الوصول من تحويل المخلفات إلى وقود من نسبة ٣٠٪ إلى 70٪.



كما كشف عن أنه هناك تشاور بين محافظة الإسكندرية والحكومة الكورية لتنظيم الطرق والمواصلات خاصة وفق حديثه أن الإسكندرية تحتاج إلى تطوير في وسائل المواصلات العامة، وأن هيئة تشارك المعلومات في كوريا إقترحت تحويل نظام أجرة المواصلات العامة من خلال ماكينات للدفع وليس نقدا، وأن من المفترض محافظة الإسكندرية تدرس المقترحة.



الثقافة الكورية



وأبدى السفير سعادته من بدء جامعة التكنولوجيا في بني سويف من بدء أول دراسة لهذا العام، عقب إنشائها بقيمة ٥،٨٣مليون دولار، وتضم قسمي تكنولوجيا المعلومات وميكانيكا وإلكترونيات، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أكد له أن الدولة تحتاج إلى هذا النوع من التعليم.



وأشاد بتأسيس أول مركز ثقافي كوري في الوطن العربي في دولة مصر عام ٢٠١٤، لنشر الثقافة الكورية، تأسيس قسم اللغة الكورية في كلية الألسن جامعة عين شمس ٢٠٠٦، وقسم اللغة الكورية في إسوان.



وأعلن أن قسم العلاقات الدبلوماسية في السفارة قد دشنت قناة على موقع اليوتيوب، لمواكبة التطور بعنوان "السلام عليكم من القاهرة" للتبادل الثقافي بين الدولتين.





اليوم الثقافي الكوري بالإسكندرية



وأعلن السفير عن تنظيم غدًا الثلاثاء المركز الثقافي الكوري في القاهرة احتفالية اليوم الثقافي الكوري بنادي الاتحاد السكندري. وتتضمن الاحتفالية التي تبدأ في الواحدة والنصف ظهرا عروض موسيقية تقليدية وعروض تايكوندو بالإضافة إلى عروض الكى بوب وتجربة الزي الكوري التقليدي والطعام الكوري.



ويقول مدير المركز الثقافي الكوري يانج سانجن في تصريح صحفي إن الاحتفالية تأتي ضمن العديد من الفاعليات الثقافية التي ينظمها المركز بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني لكوريا الجنوبية.



ودعا مدير المركز الجمهور السكندري لحضور الاحتفالية والاستمتاع بتجربة حية للثقافة الكورية.





أعلن سفير دولة كوريا الجنوبية في القاهرة" يون يوتشول" أنه سيتم تنظيم غدا الثلاثاء لقاء بين وفد كوري اقتصادي مع المؤسسات الإقتصادية المصرية، لمناقشة إقامة مركز بحث الإقتصاد بين الدولتين، وأن المشاركين هم الغرفة الصناعية والتجارية الكورية والغرفة التجارية في مصر، بحضور وزراء الاستثمار والمالية والصحة.