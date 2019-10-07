رسالة غامضة من نجم برشلونة بعد مباراة إشبيلية

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وجه المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب فريق برشلونة رسالة غامضة بعد مباراة البارسا وفريق إشبيلية والتي أقيمت بالأمس على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.



ونشر أومتيتي رسالة غامضة عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام قائلا : "الصبر مرير، لكن ثماره حلوة، الحياة فيها وقت مثالي لكن الأمر يتطلب الصبر والإيمان، عندما تثيرك الشكوك فقط كن واثقاً من أن يومك سيأتي، ؛معظم أحلامنا تهرب بسبب افتقارنا للصبر، تذكر عندما تكون النية موجودة ستلقى ثمار جهودك".



ويواجه المدافع الفرنسي أزمة هذا الموسم مع برشلونة وذلك بعد عدم الاعتماد عليه من قبل إرنستو فالفيردي مدرب الفريق بشكل اساسي بعد عودته من الإصابة.



ويعتمد فالفيردي على الثنائي جيرارد بيكيه ولانجليت كقلبي دفاع للبارسا هذا الموسم، بالرغم من وجود بعض الأزمات الدفاعية للفريق الإسباني خلال الفترة الأخيرة.