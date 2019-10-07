مران الأهلي| غياب الدوليين وظهور مروان وتأهيل متولي

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الشويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته مساء اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة.





وغاب عن تدريبات الفريق 10 لاعبين، منهم سداسي لانضمامهم للمنتخب المصري الأول، ورباعي مع المنتخب الأولمبي، وذلك استعدادا للمباريات الودية التي تقام خلال الفترة المقبلة ضمن الأجندة الدولية.



وحرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق، على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وذلك للتأكيد على بعض الأمور الفنية التي تخص المرحلة المقبلة.





واشتمل المران على جانب بدني خفيف، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة للكرة بين اللاعبين، للتركيز على بعض الجوانب الفنية وتصويب الأخطاء خلال فترة توقف الدوري.

متولي يستكمل برنامجه التأهيلي





فيما أدى محمود متولي مدافع الفريق جلسة في الجيم، وبعض الفقرات التأهيليه، وفقا للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة الجماعية.





وتعرض متولي، لتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته أمام الزمالك في مباراة السوبر المصري، ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز، اخصائي التأهيل بالنادي.



وخاض عربي بدر ومحمد عبد المنعم ثنائي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات تأهيلية مساء يوم الاثنين على هامش المران الجماعي للفريق الاول لكرة القدم الذي أقيم على ملعب التتش.



وقام ثنائي شباب الأهلي بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي، وذلك لتجهيزهما للعودة من جديد للمشاركة في المران.



وكان عربي بدر قد تعرض للإصابة في كاحل القدم، أثناء مباراة فريق الناشئين بالنادي مواليد 2001 أمام نظيره اف سي مصر والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي.





وتواجد مروان محسن مهاجم الفريق، ملعب مختار التتش بفرع النادي على هامش مران الفريق بالجزيرة.





وغاب مروان محسن، عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية بسبب خضوعه لعملية جراحية في الوجه بعد إصابته في مباراة سموحة بالجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.





ويخضع مهاجم النادي الأهلي لتدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي، للتخلص من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.





واستأنف فريق النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته مساء يوم الاثنين للحفاظ على لياقة اللاعبين خلال فترة توقف مسابقة الدوري العام بسبب الأجندة الدولية.



ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، يوم 19 من الشهر الجاري على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.



