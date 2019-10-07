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للمتزوجين.. واتساب تسهل عملية الخيانة عن طريق هذا التحديث

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 06:42 م
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للمتزوجين.. واتساب تسهل عملية الخيانة عن طريق هذا التحديث
تحديث واتساب
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كشف "واتس اب" عن مجموعة من التحديثات، من أجل جذب أكبر قدر ممكن من المستخدمين، خاصةً بعد ارتفاع أسهم منافسه تليجرام في الفترة الماضية.

وصف عدد من المواقع الاجنبية أن تلك الميزة الجديدة مخصصة لخيانة الأزواج يمكنك من خلالها وضع توقيت محدد للرسائل ومن ثم تحذف نفسها ذاتياً.

ويحمل التحديث الجديد إسم "الرسائل المخفية"، Disappearing Messages ، الميزة متاحة فقط على النسخة التجريبية من أحدث إصدار، وهى للجروبات فقط.
ومن المفترض أن تظهر تلك الميزة بعد شهور، إلا أن الخبراء حذروا من خطورتها على المتزوجين، فهى ستكون بمثابة قنبلة موقوتة تسهل على الخائن مهمته، دون فضح أمره.

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