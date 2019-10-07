غدًا..مؤلف نشيد الجيش في ذكرى نصر اكتوبر ضيف سمير صبري على موجات الأغاني
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 06:01 م
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يستضيف برنامج ذكرياتي الذي يقدمه النجم سمير صبري، الشاعر الكبير فاروق جويده يوم الثلاثاء ٨ اكتوبر في تمام الرابعه عصرا، للحديث عن مشوار حياته المهنيه و الفنيه وكيف اثر نصر اكتوبر في وجدانه و كان نتاج ذلك ديوان اوراق من حديقه اكتوبر الذي يحمل اهداء توفيق الحكيم مرورا بنشيد الجيش الذي مازال حتى اليوم يتغني به جنود مصر البواسل في كل طابور صباح و الحديث ايضا عن مجمل اعماله و ذكرياته مع مطربين زمن الفن الجميل والبرنامج من اخراج محمد تركي
حلقة الدكتور زاهي حواس مع الفنان سمير صبري
أسضاف الفنان سمير صبري في حلقه خاصة من قبل الدكتور زاهي حواس يأتي ذلك للحديث عن أوبرا توت عنخ امون التي قام بتأليفها دكتور زاهي حواس، والتي سيتم عرضها بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير والكثير من الأسرار عن حياة حواس.
الجاسوسة إنشراح في ضيافة سمير صبري
استضاف الفنان سمير صبري في إحدى لقات برنامج "النادي الدولي" الجاسوسة انشراح علي موسى وهي البطلة الحقيقية لفيلم "السقوط في بئر سبع".
انشراح تعاونت مع زوجها من أجل التجسس لصالح اسرائيل قبيل حرب أكتوبر 1973.
بدايته وحياته
كانت بدايته مذيعاً في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء. له العديد من الأفلام المصرية التي قام بتمثيلها منذ بداية مسيرته الفنية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي
أعماله
كان هناك عدداً من أفلامه مع الفنان عادل إمام كفيلم البحث عن فضيحة من بطولة ميرفت أمين، ومن مسلسلاته حضرة المتهم أبي الذي تم إنتاجه عام 2006 وكذلك قضية رأي عام بطولة يسرا ولقاء الخميسي. أحب الفن منذ الصغر وعاش وسط عائلة تجيد الفن تتذوقه وتحترمه سينما ومسرح وموسيقى أم وأب وجد و7 خالات شكلوا طفولته صنعوا شخصيته اصطحبوه إلى دور السينما والمسرح وشجعوه عندما وقف أمامهم يقلد الفنانين يغنى ويرقص ولكن لم يدرك أحد وقتها أنه سيصبح نجماً في السينما والتليفزيون وعن طفولته وسنوات عمره الأولى يقول
نشأته
نشأت في عائلة إسكندرانية تحترم الفن وتقدره وتعتبر الثقافة الموسيقية للفتاه أحد الأركان الهامة في تكوين شخصيتها فكانت والدتي تعزف البيانو وخالتي تعزف على العود فأحببت الموسيقى.
انفصل والده عن والدته وعمره تسع سنوات ليبدأ مرحلة جديدة من حياته في القاهرة بعدما انتقل إليها بصحبة والده ليسكن في عمارة النجوم والعظماء ويتبناه عبد الحليم حافظ بعد كذبة أجادها وقدمه للبنى عبد العزيز ليصبح وعمره 10 سنوات نجم البرنامج الأوروبي.وله العديد من الافلام
أسس مع رفيق الصبان ويوسف شاهين وحسين كمال وسيد رويال نقابة فنية سميت باسم «الأحرار المنفتحين». وبلغ رصيده الفني 138 فيلمًا، وعدد من البرامج التليفزيونية منها برنامجه الشهير "هذا المساء"، وشركة إنتاج سينمائية، ومجموعة من الجوائز التقديرية.
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