الأرصاد تحذر المواطنين من سقوط أمطار فى هذه المناطق

أكد مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، أن مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد تشهد سقوط أمطار في توقيتات مختلفة خلال الـ3 أيام المقبلة.





وأشار إلى أن درجات الحرارة تسجل 29 على السواحل الشمالية، و31 على الوجة البحري والقاهرة وتتراوح بين 34 و39 على مدن ومحافظات الصعيد.