بالدليل.. ديمبيلي خارج الكلاسيكو

اكدت تقارير صحفية إسبانية على أن عثمان ديمبيلي مهاجم فريق برشلونة سيغيب عن المشاركة في معركة الكلاسيكو امام ريال مدريد يوم 26 أكتوبر المقبل.









ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن عثمان ديمبيلي تلقي البطاقة الحمراء يوم أمس أمام إشبيلية بعد هجومه على حكم اللقاء ماتيو لاهوز.







