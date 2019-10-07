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بالدليل.. ديمبيلي خارج الكلاسيكو

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 06:21 م
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بالدليل.. ديمبيلي خارج الكلاسيكو
ديمبيلي
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اكدت تقارير صحفية إسبانية على أن عثمان ديمبيلي مهاجم فريق برشلونة سيغيب عن المشاركة في معركة الكلاسيكو امام ريال مدريد يوم 26 أكتوبر المقبل.


ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن عثمان ديمبيلي تلقي البطاقة الحمراء يوم أمس أمام إشبيلية بعد هجومه على حكم اللقاء ماتيو لاهوز.


وقالت الصحيفة الإسبانية أنه في عام 2012 بيبي لاعب ريال مدريد السابق شتم الحكم بقوله أذهب للسرقة وسبه وتم إيقافه مباريتين فقط، ولذلك من المؤكد أن يواجه ديمبيلي نفس العقوبة بعد هجومه على الحكم.


وسيواجه نادي برشلونة منافسه إيبار في الجولة القادمة من الدوري الإسباني ثم سيواجه نظيره ريال مدريد يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري.

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