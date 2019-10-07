خالد الجندي عن فيلم "الممر": عمل فني ضخم.. و"الوطن" هو البطل فيه

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علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على عرض فيلم "الممر" على الشاشات المصرية، في ذكرى انتصار حرب أكتوبر 1973، كان هناك حفلة عظيمة جدًا بالأمس، والشعب المصري بأكمله التف حول شاشات التلفاز في المقاهي والبيوت والمحلات التجارية، كانت الأسرة في كل مكان تحتفل بفيلم الممر".



وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أن أي استطلاع رأي على فيلم الممر سيكون مبهرًا للغاية.



ووجه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، التحية للفنانين الذين شاركوا في فيلم الممر، معلقًا: "فنانين ممتازين وليهم كل التحية، ومن الصعب أن تخص أحدًا بالإشادة في هذا العمل العظيم"، مؤكدًا أن عمل فني ضخم ومحترم.



وتابع "الجندي": "لأول مرة منذ فترة كبيرة تلتف الأسرة المصرية للاحتفاء ببطل يسمى الوطن"، لافتًا إلى أن الجيش المصري كان البطل الحقيقي في هذا الفيلم، مؤكدًا أن كل فنان شارك في هذا الفيلم كان بطلًا.



وأضاف أن الفيلم ألقى الضوء على صور وطنية البعض حاول أ يزايد عليها، وينحيها من المشهد الوطني، مشيرًا إلى أن الفيلم احتفل ببطل واحد فقط وهو الوطن، وكان اللاعب الأساسي فيه هو القوات المسلحة المصري، المتمثلون في هؤلاء الأبطال، والذين لا يعرفون أي استسلام، متابعًا: "الفيلم قصة حقيقية وعليه شوية تحابيش فنية، وفنيات درامية لإعطاء تصور مسلي يجذب الانتباه للقصة".

