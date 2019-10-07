الرئيس الأمريكي يهدد تركيا بتدمير اقتصادها تماما





أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن تهديده بتدمير ومحو الاقتصاد التركي تماما، في حال في حال قيامها بأي عمل يعتبره "خارجا عن الحدود"، بعد انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا.





وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "كما صرحت بصرامة سابقا، وللتأكيد، فإنه إذا قامت تركيا بأي عمل يعتبر وفق حكمتي، التي لا مثيل لها خارجا عن الحدود، سأدمر وأمحو الاقتصاد التركي تماما،وقد فعلت ذلك سابقا".





وأضاف الرئيس الأمريكي، "هم تركيا وأوروبا والآخرين يجب أن يهتموا بأمر مقاتلي داعش المعتقلين وعائلاتهم، الولايات المتحدة فعلت ما لا يمكن لأي أحد فعله، والوقت قد حان أن يتحمل الآخرين في المنطقة نصيبهم لحماية أراضيهم".





وكان إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية، قال إن "بلاده لا تطمع في أراضي أية دولة أخرى"، في إشارة إلى سوريا، حيث تعتزم أنقرة شن عملية عسكرية جديدة.





وجاء ذلك في تغريدة، في ظل الحديث عن عملية تركية وشيكة محتملة، في منطقة شرق نهر الفرات بسوريا، لتطهيرها من الإرهابيين وإقامة منطقة آمنة.





وأضاف قالن: "تركيا لا تطمع قي أراضي أي كان، وهناك هدفان للمنطقة الآمنة، في إطار وحدة تراب سوريا: ضمان أمن حدودنا من خلال تطهير المنطقة من العناصر الإرهابية، وتأمين عودة اللاجئين بشكل آمن"، مشدداً على أن تركيا قوية ومصرة على تحقيق ذلك.





وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية، من مناطق شرق الفرات في سوريا.





وقال أردوغان: "عملية انسحاب القوات الأمريكية شمال سوريا، بدأت كما أفاد الرئيس ترامب في اتصالنا الهاتفي أمس".





وأردف الرئيس التركي، "أنّ الرئيس ترامب المحترم، كان قد أمر بسحب قواته من المنطقة، إلا أنّه حصل تأخر، وعلى الرغم من ذلك واصل الطرفان التركي والأمريكي لقاءاتهما، وستتواصل هذه اللقاءات أيضا بعد الاتصال الهاتفي"





وأكد الرئيس التركي على أنّ بلاده عازمة على المضي قدما في تطهير حدودها من الإرهابيين، ووضع حد لتهديداتهم.



