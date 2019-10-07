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أزارو يلفت الأنظار في مران الأهلي

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 06:17 م
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أزارو يلفت الأنظار في مران الأهلي
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علي نبوي
 
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أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وشهدت التقسيمة تألق المهاجم المغربي وليد أزارو، والذي نجح في إحراز أكثر من هدف، لينال إشادة المدرب السويسري.

وكان توماس بينجيلي، مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد قاد فقرة تدريبة للاعبين خلال المران الجماعي الي يشهده ملعب مختار التتش بالجزيرة مساء اليوم الإثنين.

وجاءت الفقرة بخوض جميع اللاعبين لتدريبات بالكرة لرفع الحمل البدني للاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال الفترة الماضية.

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