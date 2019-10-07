رئيس جامعة المنيا: عملية التسكين تتم على مراحل منظمة لمنع التكدس والإزدحام

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بدأت جامعة المنيا، صباح اليوم، في أستقبال طلابها المستجدين والقدامي من قري ومراكز محافظة المنيا، التى تنطبق عليهم شروط الإقامة المعلن عنها، لتنطلق بذلك مرحلة جديدة من مراحل التسكين بجامعة المنيا والمستمرة حتى الخميس العاشر من أكتوبر الجاري.



كما واصل الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا جولاته التفقدية للمدن الجامعية للإطمئنان على انتظام سير عملية التسكين، وعن رضا أبناء الجامعة من الطلبة والطالبات عن خدمات المدن الجامعية وتوفر جميع المرافق والخدمات، ومراجعة الطاقة الإستيعابية للمباني، والتي أجراها صباح اليوم رافقه خلالها الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سمية محروس مدير عام المدن الجامعية، والدكتورة هناء عبد الحميد منسق عام الأنشطة بالمدن الجامعية، ود.محمد طه مدير عاية الطلاب بالمدن.



كما أكد "عبد النبي" أن عملية التسكين بجامعة المنيا تتم بطريقة منظمة وعلى مراحل متتالية لمنع التكدس الطلابي على بوابات المدن ولتوفير الراحة والأمان لأبناء جامعة المنيا المغتربين، لافتًا إلى أن الجامعة سبق لها أن خصصت ثلاثة أيام لتسكين الطلاب المستجدين والقدامى من جميع المحافظات، وأستكملت صباح اليوم اليوم بمرحلة جديدة لسكان مراكز المنيا والقرى التابعة لها.



كما أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، عن فتح باب الترشيحات لجوائز النشر العلمي الدولي للعام 2019، والمخصصة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات الجامعة، والتي ستغلق باب الترشح بها في نهاية شهر ديسمبر المقبل، كما أعلنت الجامعة بدء قبول تلقي الترشيحات الخاصة بجوائز الجامعة للموظف والعامل المثاليين، وأفضل طبيب وممرض، ورسالة ماجستير ودكتوراه.



وأكد الدكتور مصطفي عبد النبي أن الجامعة تسعي لتوفير البيئة الداعمة للباحثين لتقديم أبحاث نوعية تخدم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة، من خلال تطوير المعامل وتزويدها بأحدث الأجهزة العلمية، وتشجيع الباحثين علي النشر الدولي بالمجلات العلمية العالمية المرموقة، وتطوير قدرات الجامعة التنافسية مع نظيراتها العالمية، للعمل على رفع ترتيب الجامعة بالتصنيفات العالمية.



كما أوضح قطاع الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بالجامعة شروط الترشح للجائزة، والتي نصت علي أن تمنح الجائزة للأبحاث المنشورة في نفس عام التقدم للجائزة، على أن لا تقبل الأبحاث المنشورة on line أو مقبولة للنشر إلا بعد ظهور العدد المطبوع بالدورية وبيانات البحث كاملة، إلي جانب إحضار الباحث موافقة باقي المشاركين بالبحث على أن يتقدم الباحث باسمه ولا يحق للمشاركين التقدم به مرة أخري، مؤكدين بأنه سيتم أستبعاد الابحاث التي لاتحمل اسم الجامعة الرسمي باللغة الإنجليزية Minia University، على ان تمنح المكافأة للباحثين المشتركين أو المؤلفين لكتاب أو فصل باللغة الإنجليزية منشور من خلال دور نشر دولية لها معامل تأثير، كما يمكن للسادة الباحثين في الكليات النظرية التقدم بأبحاثهم المنشورة باللغة الإنجليزية بدور نشر دولية تنشر مجلات لها معامل تأثير، كما يحق لإدارة خدمات وتمويل البحوث رد البحث للكلية في حالة عدم استيفاء البيانات والاوراق المقدمة مع البحث.



وأشار رئيس الجامعة أنه يجب علي المتقدمين مراعاة مواعيد التقدم، على أن يكون ميعاد التظلمات خلال أسبوعين من تاريخ ارسال خطاب نتيجة اللجنة الفنية للبحوث المقدمة، وسيتم إعلان النتائج وتكريم الباحثين كما أعتادت الجامعة من كل عام خلال احتفاليتها بعيد العلم والوفاء والذي ياتي هذا العام في دورته التاسعة.