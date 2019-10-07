تعرف على التشكيل المثالي للجولة الثامنة من البريميرليج

Advertisements

كشف موقع "هو سكورد" المتخصص في الإحصائيات الرياضية عن التشكيل المثالي للجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



وشهد التشكيل تواجد 3 لاعبين من أستون فيلا ولاعبين من وولفرهامبتون ولاعب من ليستر سيتي وبرايتون وتشيلسي وليفربول وواتفورد ونيوكاسل.



وجاء التشكيل على النحو التالي :-



حراسة المرمى : شمايكل "ليستر سيتي"



خط الدفاع : أليسكندر أرنولد "ليفربول" - كاباسيلي "واتفورد" - بولي "وولفرهامبتون" - ألونسو "تشيلسي"



خط الوسط : هيورهاني وجرياليتش "أستون فيلا" - لونجستاف "نيوكاسل" - أداما ترواري "وولفرهامبتون"



خط الهجوم : ويسلي "أستون فيلا" - كونولي "برايتون".