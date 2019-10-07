تعرف على التشكيل المثالي للجولة الثامنة من البريميرليج
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 06:09 م
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علي نبوي
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كشف موقع "هو سكورد" المتخصص في الإحصائيات الرياضية عن التشكيل المثالي للجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
وشهد التشكيل تواجد 3 لاعبين من أستون فيلا ولاعبين من وولفرهامبتون ولاعب من ليستر سيتي وبرايتون وتشيلسي وليفربول وواتفورد ونيوكاسل.
وجاء التشكيل على النحو التالي :-
حراسة المرمى : شمايكل "ليستر سيتي"
خط الدفاع : أليسكندر أرنولد "ليفربول" - كاباسيلي "واتفورد" - بولي "وولفرهامبتون" - ألونسو "تشيلسي"
خط الوسط : هيورهاني وجرياليتش "أستون فيلا" - لونجستاف "نيوكاسل" - أداما ترواري "وولفرهامبتون"
خط الهجوم : ويسلي "أستون فيلا" - كونولي "برايتون".
وشهد التشكيل تواجد 3 لاعبين من أستون فيلا ولاعبين من وولفرهامبتون ولاعب من ليستر سيتي وبرايتون وتشيلسي وليفربول وواتفورد ونيوكاسل.
وجاء التشكيل على النحو التالي :-
حراسة المرمى : شمايكل "ليستر سيتي"
خط الدفاع : أليسكندر أرنولد "ليفربول" - كاباسيلي "واتفورد" - بولي "وولفرهامبتون" - ألونسو "تشيلسي"
خط الوسط : هيورهاني وجرياليتش "أستون فيلا" - لونجستاف "نيوكاسل" - أداما ترواري "وولفرهامبتون"
خط الهجوم : ويسلي "أستون فيلا" - كونولي "برايتون".
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