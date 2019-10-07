مدرب نادي مصر لـ "الفجر الرياضي": أغلقنا صفحة الزمالك.. لا مكافئات فمركزنا ليس جيد







أكد عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق نادي مصر، أن الإدارة لن تصرف أي مكافأت للاعبين عقب التعادل أمام الزمالك بالدوري المصري.وقال عبد الناصر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" :" سنصرف مكافأت التعادل الموجودة في اللائحة فقط، ولن نصرف أي مكافأت إضافية".وأضاف:" لم نفعل شىء، مازال ترتيبنا غير جيد، طوينا صفحة الزمالك ولا نفكر بها، وأعطيت اللاعبين راحة لمدة يومين، وسنعود للتدريبات ونخوض ودية أمام النجوم الخميس المقبل".وأكمل قائلًا :" المكافأت من الممكن أن تبدأ بداية من المباراة المقبلة، فلن أسمح بأي نتيجة سوى الفوز بها".وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة الزمالك ونظيره إف سي مصر باللقاء الذي جمع الفريقين باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز.