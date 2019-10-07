احتفالًا بنصر أكتوبر.. شيف بالغردقة يرسم وجه رجل الحرب والسلام "السادات" (صور)

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يحتفل المصريون في السادس من أكتوبر باحتفالات انتصار أكتوبر المجيدة، وتتنوع طرق الإحتفال ما بين المصريون، وهنا على أرض محافظة البحر الأحمر، قام شيف مخبوزات في أحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، برسم وجه السادات على بيتزا، وذلك تخليدًا لذكراه مرددا عبارة رجل الحرب والسلام.



وقال الشيف، أنه أقدم علي هذا العمل إحتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة، وتخليد لرجل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مؤكدا عقب الإنتهاء من عمل البيتزا التف حوله العديد من السياح لالتقاط الصور التذكارية مع البيتزا التي تحمل صورة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.





وتعتبر حرب أكتوبر من أعظم الحروب التي قامت بها مصر فالسبب الذي دفع المصريين لخوض هذه الحرب هى الهزيمة التي لحقت بهم في حرب عرفت باسم حرب النكسة ورغبتهم في استرداد الأراضي التي سيطر عليها العدو الإسرائيلي في هذه الحرب فقد سيطرت إسرائيل في حرب النكسة علي شبه جزيرة سيناء لذلك قام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بخوض هذه الحرب وقام بوضع خطة عسكرية في غاية الذكاء وأعاد ترتيب الجيش المصري بشكل يضمن تحقيق النصر للمصريين.



ووضع الرئيس السادات خطة في غاية الذكاء لهزيمة العدو الإسرائيلي ففي السادس من أكتوبر قام الجيش المصري في تمام الساعة الثانية ظهرا بتحطيم خط بارليف بكل قوة الذي صنعه العدو الإسرائيلي، وكانت القوات الإسرائيلية تضعف من عزيمة المصريين وتقول دائما بان هذا الخط أقوي خط دفاع ولا يستطيع أحد من القوات تحطيمه، لكن كفاءة وبراعة الجيش المصري لا يوجد شيء يقف أمامها ونجحت في تحطيمه من خلال الطيارات ثم استخدمت بعد ذلك لتحطيمه بشكل نهائي خراطيم المياه واستطاعت القوات ان تعبر كافة الجسور نجحت في تدمير العديد من حصون ومواقع العدو.