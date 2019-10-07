القابضة للقناة: جاهزون لسيول وأمطار فصل الشتاء

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أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إنه تم الانتهاء من تطهير مخرات السيول بمحافظة السويس خلف محطة الصرف الصحى بحى عتاقة، والإسماعيلية، وبورسعيد.



وأضاف رئيس مياه القناة، أن هناك لجنة فنية دائمة تتولى معاينة المجرى على الطبيعة، والتأكد من تطهيره وإزالة أى عوائق أمام مياه الأمطار فى مخرات السيول، بالإضافة إلى المرور على جميع نقاط تجمع مياه الأمطار وتطهيرها، مضيفا أنه يتم حاليًا مراجعة تجهيز كافة المعدات للتعامل الفورى مع أى تجمعات للأمطار أو سيول، مع رفع حالة الطوارئ والتأكد من جاهزية وسائل الاتصالات للتعامل الفورى مع أى بلاغات لتجمعات مياه الأمطار.



وأشار محمد عبد السلام نائب رئيس الشركة، إنه يتم بشكل دورى متابعة تطهير الشنايش ومصافى الأمطار بنفقى جمال عبدالناصر والثلاثينى ونفق الممر والشارع التجارى وشبين الكوم بمحافظة الإسماعيلية، وفي محافظة بورسعيد فقد تم الانتهاء من تطهير شنايش الأمطار بحى الشرق وجارى العمل بحى الزهور وحى الضواحى، وفى قطاع السويس تم الانتهاء من تطهير شنايش الأمطار بإحياء الأربعين وعتاقة والسويس، وجارى إعمال التطهير بحى فيصل وذلك فى اطار الاستعدادات القصوى لمواجهة أمطار الشتاء.

