نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الإثنين 7-10-2019

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الإثنين 7/10/2019.





نظم جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ومجلس أمناء المدينة، وجمعية المستثمرين، وعدد من الشركات الرعاة عددًا من الفعاليات وذلك في إطار احتفال المدينة بعيدها القومي رقم ٤٠ وذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة.





أكدت وزارة المالية، حرصها على المتابعة الميدانية لأداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالمحافظات، بما يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية.





أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم إستحداث 4 خطوط سير لأوتوبيسات النقل الجماعي لخدمة طلاب المدارس بالمدينة.





صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مشروع الأتوبيس الفائق الجودة يعد أحد مشروعات "استدامة النقل فى مصر"، الذي ينفذه جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.





قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن الاسواق العربية بدأت استعادة عفيتها مرة اخري ، حيث أن تلك الاسواق مرتبطة ارتباط وثيق بالاسواق العالمية .





أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن البرتغال تعد شريكا رئيسيا لمصر في مختلف المجالات، مشيرا إلي أن الاستثمارات المشتركة تجاوزت 450 مليون دولار.





وقعت صباح اليوم، المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع الكنسورتيوم المكون من الشركات SIEYUAN – MEGA عقد لتنفيذ عملية إنشاء محطة وادى النطرون.





في إطار إهتمام قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير بدعم الكيانات والمراكز الصحية إنتهت مؤسسة مصر الخير من المرحلة الأولى لدعم مركز أورام الفيوم .





قالت هيئة الرقابة المالية إنها بصدد خفض التكاليف التى تفرضها على المتداولين بالبورصة.





افتتحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وجيلبير أنغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، اليوم الاثنين، مكتباً إقليميا للصندوق فى القاهرة، يخدم 7 دول فى المنطقة.





تشارك مصر، ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد فى الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر بجنيف، سويسرا، تحت شعار "دفع عجلة التجارة: التكيّف مع عالم متغير"، وذلك وفقا للموقع الإلكترونى لوزارة الاتصالات.





تستعد الإمارات لتطبيق الضريبة الانتقائية على أجهزة وأدوات التدخين الإلكتروني والسوائل المستخدمة فيها والمشروبات المحلاة مطلع ديسمبر المقبل.



