مستشار بأكاديمية ناصر: هناك رباط مقدس بين الشعب المصري وقواته المسلحة (فيديو)

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الرهان على الشعب المصري في هذه المرحلة، والشعب المصري أثبت بما لا يدع مجال للشك أنه قادر على الصد، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نوه إلى أن نصر أكتوبر ليس نصر عسكري فقط، وإنما هو تعبير عن تكاتف أمة وإرادة شعب تكاتف خلف قواته المسلحة، وأكد أن جميع المشكلات والتحديات التي تواجه مصر تتحطم أمام صلابة وقوة الشعب المصري.





واضاف "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "قناة مصر الأولى"، اليوم الاثنين، أن هناك عهد ورباط مقدس بين الشعب المصري وقواته المسلحة، مشيرًا إلى أن التحديات التي كانت تواجهنا أبان حرب اكتوبر 73، هي نفس التحديات التي تواجهنا حاليًا مع اختلاف مسرح العمليات التي تحول من الأرض للعقول؛ ولذا أصبح هناك استهداف مستمر للعقول من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بهدف بث الفرقة والشك وتدمير الثقة بين الشعب والجيش والقيادة السياسية.



