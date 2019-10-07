رئيس البرلمان: إنهاء قاعدة بيانات مصر خلال أيام.. ونستهدف تطوير الشهر العقاري

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين، إن المجلس سيناقش تشريع متكامل لتطوير منظومة الشهر العقاري دور الانعقاد الحالي.





كما قال رئيس مجلس النواب، إن إنهاء قاعدة بيانات جمهورية مصر العربية بكل مفرداتها من سكن وعقارات خلال أيام.





وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور إلى لجنة الدفاع والأمن القومى.





كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير وهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الثقافة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الخطة والموازنة، وأحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى و60 نائبا آخرين في شأن مجلس الشيوخ، ومشروع قانون مقدم من النائب سلامة الرقيعى و60 نائبا آخرين بشأن مجلس الشيوخ إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.



