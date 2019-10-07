مهرجان مصر الدولي لموسيقي الفرانكو يستعد لإفتتاح دورته الثالثة بمدينة شرم الشيخ

* الجزائر ضيف الشرف ..وبرنامج حافل لأوركسترا الشباب والرياضة.. ومشاركة 12 دولة

* دول عربية واوروبية بينهم سبعة دول تشارك في مسابقتي المهرجان الخاصة بالأغنية السنجل





بدأ العد التنازلي لإنطلاق الدورة الثالثة لمهرجان مصر الدولي لموسيقي الفرانكو والذي يقام في الفترة من 21 أكتوبر الجاري وحتي 25 أكتوبر 2019 بإفتتاح يقام علي مسرح هوليوود بمدينة شرم الشيخ وبمشاركة 12 دولة ما بين دول عربية واوروبية بينهم سبعة دول تشارك في مسابقتي المهرجان الخاصة بالأغنية السنجل ، والثانية الخاصة بألحان وأغاني الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب .





وصرح بذلك وليد الحسيني رئيس المهرجان الذي أكد أن الدورة الثالثة تقام هذا العام لأول مرة تحت رعاية وزارة الثقافة مما يؤكد نجاح الدورتين الماضيتين وثقة أجهزة الدولة في منظمي المهرجان ببذل الجهد بتقديم دورة ناجحة ، وأضاف أن رعاية أجهزة الدولة ودعمها للمهرجان بدأ منذ الدورة الأولي متمثلة في وزارة السياحة وهيئة تنشيطالسياحة ، ووزارة الشباب والرياضة ، ومحافظة جنوب سيناء ، والهيئة الوطنية للإعلام .





وقال :وقع إختيار إدارة المهرجان علي دولة الجزائر لتكون ضيف شرف الدورة الثالثة حتي أن المتسابقين الجزائريين يمثلون أكبر عدد من المتنافسين في مسابقتي المهرجان بتسع أصوات غنائية بينهم اصوات محترفة ، كما أن المطرب الجزائري سيكون أحد نجوم حفلات المهرجان ، بالإضافة للمطربة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية سارة أيوب التي أعلنت من باريس عن مشاركتها ووصولها مدينة شرم الشيخ مبكراً قبل موعد بدء الدورة لعشقها للمدينة الساحرة .



