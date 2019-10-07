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البورصة الأمريكية تستهل تعاملات اليوم الإثنين على تراجع

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:41 م
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البورصة الأمريكية تستهل تعاملات اليوم الإثنين على تراجع
البورصة الأمريكية
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وكالات
 
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استهلت البورصة الأمريكية التعاملات على هبوط يوم الاثنين مع ترقب محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع بعد بداية مضطربة للشهر في ظل مخاوف من انزلاق أكبر اقتصاد في العالم في حالة من الركود، ليتراجع  مؤشر داو جونز الصناعي 71.39 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 26502.33 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.78 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 2944.23 نقطة. وفقد المؤشر ناسداك المجمع 26.07 نقطة أو 0.33 بالمئة إلى 7956.41 نقطة.

وقلصت البورصة الأمريكية خسائرها الأسبوعية عند ختام جلسة اليوم الجمعة، لتصعد بشكل قوي ليربح "داو جونز"370 نقطة مع إعلان بيانات التوظيف الشهرية، لكنها سجلت خسائر أسبوعية.

وارتفع سهم آبل بنحو 2.8 بالمائة ليقود مكاسب قطاع التكنولوجيا بعد تقارير بأن الشركة الأمريكية طلبت زيادة إنتاج "آيفون 11" بنسبة 10 بالمائة.

وأضاف اقتصاد الولايات المتحدة 136 ألف وظيفة بأقل وتيرة في 4 أشهر خلال الشهر الماضي،فيما تراجع معدل البطالة إلى مستوى 3.5 بالمائة وهو الأدنى منذ عام 1969 .

 في حين تباطأ نمو أجور العاملين الأمريكيين خلال سبتمبر الماضي على أساس سنوي .

وفي بيانات أخرى ، ارتفع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي بأكثر من توقعات المحللين .

ومن جانبه ، ذكر رئيس الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي يمر بحالة جيدة لكنه يواجه بعض المخاطر.

وسجلت الأسهم الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي بعد البيانات السلبية المتعلقة بقطاعي الصناعة والخدمات.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.4 بالمائة أو ما يعادل 372 نقطة ليصل إلى مستوى 26573.7 نقطة، لكنه يسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.9 بالمائة أو ما يوازي 246 نقطة.

كما زاد المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 1.4 بالمائة مسجلاً 2952 نقطة، لكنه يسجل خسائر أسبوعية بلغت 0.3 بالمائة.

فيما سجل "ناسداك" التكنولوجي مكاسب بنسبة 1.4 بالمائة لينهي التعاملات عند مستوى 7982.4 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية بنحو 0.5 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.809.
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