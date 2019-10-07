تحديد موعد احتفالية الأهلي بلقب الدوري

علي نبوي





توصل مسئولو شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للنادي الأهلي إلى اتفاق مع إدارة النادي الأحمر من أجل إقامة احتفالية التتويج بلقب الدوري المصري للمرة الحادية والأربعين وذلك يوم الخميس المقبل.ومن المقرر أن تقام الاحتفالية يوم الخميس المقبل بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية، بعد الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالحفل.وستقوم إدارة النادي الأهلي بمخاطبة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري من أجل حصور لاعبي الأهلي الدوليين لحضور هذه الاحتفالية ثم العودة مجددًا إلى معسكر المنتخب.وكان الأهلي قد توح بلقب الدوري للموسم 2018-2019 متفوقًا على غريمه التقليدي الزمالك وذلك للمرة الحادية والأربعين في تاريخه.ويحتل الأهلي صدارة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2019-2020 برصيد 9 نقاط بعدما حقق الفوز في 3 مباريات على حساب سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.