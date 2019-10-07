قرعة كأس الملك.. الهلال يستضيف عرعر والتعاون في مواجهة اللواء

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، ظهر اليوم الإثنين، عن سحب قرعة دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين



وكشف نعيم البكر، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي، أن المباريات ستنطلق في الفترة من 3 إلى 10 نوفمبر المقبل.



وقسم الاتحاد السعودي لكرة القدم الفرق إلى مستويين، يحتوي المستوى الأول على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والأندية صاحبة المراكز الـ 16 الأولى في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.



ويضم المستوى الثاني، باقي أندية دوري الدرجة الأولى، وأندية دوري الدرجة الثانية، إلى جانب الفرق الأربعة المتأهلة من دوري الدرجة الثالثة.



ووضعت القرعة، التعاون (حامل اللقب)، أمام فريق اللواء، بينما أوقعت القرعة فريق الاتحاد، في مواجهة فريق الرياض.



وسيواجه الهلال ضيفه (عرعر)، بينما سيلاقي النصر، مضيفه عفيف، فيما يستضيف الأهلي، نظيره الجندل.





وأعلن نعيم البكر، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي، أن المباريات ستنطلق في الفترة من 3 إلى 10 نوفمبر المقبل.



وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية: الشباب وطبرجل، وجوالفيصلي، عكاظ يستضيف الفيحاء، الحزم يستضيف الدرع، التقدم يستضيف الاتفاق، الشرق يستضيف الوحدة، الانتصار يستضيف الفتح، الحجاز يستضيف ضمك، هجر - الرائد، القيصومة - أبها، الجبيل - العدالة، الجبلين - الثقبة، القادسية - الروضة، العربي - الباطن، نجران - الخلود، المجزل - طويق، الأنصار - البكيرية، الصفا - الكوكب، النهضة - الأخدود، الساحل - أحد، الشعلة - الصقور، الطائي - الوشم، الجيل - الأنوار، النجوم - العروبة، العين - السد، جدة - حطين.



يذكر أن فريق التعاون، كان قد توج بلقب البطولة، في الموسم الماضي، بعد فوزه على الاتحاد في النهائي بهدفين مقابل هدف.









