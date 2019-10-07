متحدث "الإنتاج الحربي": مستنكرا غلق صفحات "الفجر" على "فيسبوك": مؤسسة إعلامية ضخمة تمارس دورها بمهنية

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استنكر محمد أبو بكر، المستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي، إغلاق إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صفحات بوابة الفجر الإلكترونية، مشيرًا إلى أن مؤسسة الفجر، كانت ولا تزال منصة إعلامية ضخمة توجه رسالتها الإعلامية بمنتهى الشفافية والوطنية تجاه المجتمع المصري والعربي.



وأشار المستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي، إلى ضرورة وجود رد رسمي من إدارة "فيسبوك" على ذلك الفعل غير المبرر وغير المفهوم، مؤكدا تضامنه الكامل مع مؤسسة الفجر، حتى تعود لممارسة دورها الإعلامي الذي انتهجته منذ تأسيسها على يد الأستاذ عادل حموده.



وكانت إدارة "فيسبوك" قد أغلقت صفحات "الفجر"، من دون سابق إنذار مدعية توجيه المؤسسة انتقادات لدول قطر وتركيا وإيران، دون الاستناد لدليل واضح أو ملموس في ظل حملة ممنهجة من لجان إلكترونية خارجية.