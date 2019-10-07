ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

في ظل مستوياته السيئة.. ريال مدريد يقترب من التضحية بحارسه

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:26 م
Advertisements
في ظل مستوياته السيئة.. ريال مدريد يقترب من التضحية بحارسه
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين، أن النجم الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني، لا يتناسب مع القميص الذي يرتديه.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه تتميز صعوبة كونك حارس مرمى في مدريد بالجودة الفنية والعوامل متعددة الثقافات التي يفهمها البيرنابيو فقط، حيث يقول ميشيل العظيم - الرقم 8، الأسطوري - لكي تنجح في مدريد عليك أن تتناسب مع ذلك، مثل هذا البيان مفتوح لجميع أنواع التفسيرات. من الواضح أنه لا يتحدث فقط عن الإنتاجية.

وأن تناسبك مع قميص ريال مدريد ليست مسألة ذات طابع جمالي، بل هي مسألة كيف يراك الآخرون، قبل كل شيء، كيف يراك السانتياجو بيرنابيو، ومن الواضح أن كورتوا لا يتناسب مع القميص.

تقليدياً، حارس مرمى ريال مدريد الجيد، عليه أن يتناسب مع نموذج أصيل لا جدال فيه: يجب أن يكون معجزة، وأقصى الأسس من هذا النوع كان الحارس التاريخي للريال، إيكر كاسياس، عندما يبدو الجميع في حالة الضياع، تظهر شخصية إيكر، مع هالة القداسة، مع مهره اللامتناهي.

عليه أن يقوم بتصدي كل الكرات وبشكل إعجازي دون توقف، لكن المهم أن الكرة لا تدخل، ويربط هذا التقليد المتمثل في معجزة حارس المرمى مع جارسيا ريمون، ميجيل أنخيل، بويو وكومبانيا، وكان لديه وريث أمين يتمثل في كيلور نافاس.

ومما لا شك فيه، أن كيلور نافاس، هو حارس مرمى بأسم صغير، حارس يتناقض مع الثقافة فيما يتعلق بمن يرتديه الآن، ولكن هناك: ثلاثة أبطال أوروبا ومعجزات لا تعد ولا وتحصى في تصدياته.

لا توجد أي من هذه الصفات، التي لا علاقة لها على وجه التحديد بالجانب التقني لكونك حارس مرمى، في شخصية كورتوا الحزينة، عندما يفعل أمور جيدة، لكن أحد سيتذكرها، سوف يتذكرون إختفاءه وشفافيته. لماذا؟ لأنه كما قال ميتشيل، لا يتناسب مع القميص، علينا ترك أريولا ليوم آخر.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نافاس لاعبي ريال مدريد كورتوا كاسياس ريال مدريد حارس مرمى ريال مدريد الليجا اخبار ريال مدريد
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم

DMCA.com Protection Status