في ظل مستوياته السيئة.. ريال مدريد يقترب من التضحية بحارسه

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين، أن النجم الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني، لا يتناسب مع القميص الذي يرتديه.





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه تتميز صعوبة كونك حارس مرمى في مدريد بالجودة الفنية والعوامل متعددة الثقافات التي يفهمها البيرنابيو فقط، حيث يقول ميشيل العظيم - الرقم 8، الأسطوري - لكي تنجح في مدريد عليك أن تتناسب مع ذلك، مثل هذا البيان مفتوح لجميع أنواع التفسيرات. من الواضح أنه لا يتحدث فقط عن الإنتاجية.





وأن تناسبك مع قميص ريال مدريد ليست مسألة ذات طابع جمالي، بل هي مسألة كيف يراك الآخرون، قبل كل شيء، كيف يراك السانتياجو بيرنابيو، ومن الواضح أن كورتوا لا يتناسب مع القميص.



تقليدياً، حارس مرمى ريال مدريد الجيد، عليه أن يتناسب مع نموذج أصيل لا جدال فيه: يجب أن يكون معجزة، وأقصى الأسس من هذا النوع كان الحارس التاريخي للريال، إيكر كاسياس، عندما يبدو الجميع في حالة الضياع، تظهر شخصية إيكر، مع هالة القداسة، مع مهره اللامتناهي.





عليه أن يقوم بتصدي كل الكرات وبشكل إعجازي دون توقف، لكن المهم أن الكرة لا تدخل، ويربط هذا التقليد المتمثل في معجزة حارس المرمى مع جارسيا ريمون، ميجيل أنخيل، بويو وكومبانيا، وكان لديه وريث أمين يتمثل في كيلور نافاس.





ومما لا شك فيه، أن كيلور نافاس، هو حارس مرمى بأسم صغير، حارس يتناقض مع الثقافة فيما يتعلق بمن يرتديه الآن، ولكن هناك: ثلاثة أبطال أوروبا ومعجزات لا تعد ولا وتحصى في تصدياته.



