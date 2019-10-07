بيراميدز يوجه الشكر لنادي الجزيرة الإماراتي

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وجه مجلس إدارة نادي بيراميدز ومالك النادي الأستاذ سالم الشامسي، الشكر لنادي الجزيرة الإماراتي ومجلس إدارته، وإدارة شركة نادي الجزيرة لكرة القدم، على اهتمامهم الشديد بمتابعة الإصابة القوية التي تعرض لها نجم الفريق البرازيلي ماركوس كينو.



وأعار نادي بيراميدز نجمه كينو لنادي الجزيرة الإماراتي بداية الموسم الجاري ليشارك اللاعب مع الجزيرة في دوري الخليج العربي، وتعرض مؤخرا لإصابة تأكد معها غيابه لعدة أسابيع.



وأبدى نادي بيراميدز امتنانه الشديد لمسئولي نادي الجزيرة واهتمامهم الكبير باللاعب البرازيلي ومتابعة حالته الصحية، والاحترافية الشديدة في التعامل مع إصابة كينو.



كما تمنى نادي بيراميدز لكينو العودة سريعا للملاعب وأن يستمر في إمتاع الجماهير بمهاراته المميزة.