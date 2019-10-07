ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة الكويتية في الختام .. وسهم "بيان" يتصدر الإرتفاعات

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:23 م
Advertisements
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة الكويتية في الختام .. وسهم بيان يتصدر الإرتفاعات
بورصة الكويت
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements
إختتمت البورصة الكويتية تعاملات اليوم ، الأثنين علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات الكويتية وذلك للجلسة الثانية على التوالي؛ بدعم من تزايد وتيرة التداولات وصعود غالبية قطاعات السوق حيث وارتفع المؤشر العام للبورصة 0.91 بالمائة عند مستوى 5720.59 نقطة رابحاً 51.4 نقطة. كما صعد المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.42 بالمائة و1.08 بالمائة على الترتيب.

وتزايد سيولة البورصة اليوم بأكثر من 151 بالمائة لتصل إلى 29.17 مليون دينار مقابل 72.68 مليون دينار بالأمس. كما ارتفعت أحجام التداول 80 بالمائة إلى 130.77 مليون سهم مقابل 72.68 مليون سهم بجلسة الأحد.

وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً اليوم يتصدرها الاتصالات بنمو نسبته 1.97 بالمائة، بينما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى بصدارة السلع الاستهلاكية بنحو 1.33 بالمائة.

وجاء سهم "بيان" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 17 بالمائة، فيما تصدر سهم "كامكو" القائمة الحمراء مُتراجعاً بواقع 10 بالمائة.

وتصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط التداولات على كافة المستويات بكميات اقتربت من 21 مليون سهم بقيمة 5.7 مليون دينار، ليرتفع السهم عند الإغلاق 1.48 بالمائة.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن:
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم

DMCA.com Protection Status