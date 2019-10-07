ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة الكويتية في الختام .. وسهم "بيان" يتصدر الإرتفاعات
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:23 م
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نيفين سمير
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إختتمت البورصة الكويتية تعاملات اليوم ، الأثنين علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات الكويتية وذلك للجلسة الثانية على التوالي؛ بدعم من تزايد وتيرة التداولات وصعود غالبية قطاعات السوق حيث وارتفع المؤشر العام للبورصة 0.91 بالمائة عند مستوى 5720.59 نقطة رابحاً 51.4 نقطة. كما صعد المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.42 بالمائة و1.08 بالمائة على الترتيب.
وتزايد سيولة البورصة اليوم بأكثر من 151 بالمائة لتصل إلى 29.17 مليون دينار مقابل 72.68 مليون دينار بالأمس. كما ارتفعت أحجام التداول 80 بالمائة إلى 130.77 مليون سهم مقابل 72.68 مليون سهم بجلسة الأحد.
وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً اليوم يتصدرها الاتصالات بنمو نسبته 1.97 بالمائة، بينما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى بصدارة السلع الاستهلاكية بنحو 1.33 بالمائة.
وجاء سهم "بيان" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 17 بالمائة، فيما تصدر سهم "كامكو" القائمة الحمراء مُتراجعاً بواقع 10 بالمائة.
وتصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط التداولات على كافة المستويات بكميات اقتربت من 21 مليون سهم بقيمة 5.7 مليون دينار، ليرتفع السهم عند الإغلاق 1.48 بالمائة.
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