وزير الشباب ومحافظ الجيزة يفتتحان أعمال تطوير مراكز شباب المنيرة وإمبابة

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افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تطوير مراكز شباب "المنيرة وإمبابة الرياضى" بحي شمال الجيزة، كما تفقدا أعمال التطوير الجارية بمركز شباب صفط اللبن بحي بولاق الدكرور للوقوف علي نسب تنفيذ أعمال التطوير‪ .‬



وأكد وزير الشباب على السعي نحو تطوير العديد من مراكز الشباب بنطاق المحافظة، مشيداً بالطفرة التنموية التى تشهدها كافة قطاعات محافظة الجيزة وعلى رأسها قطاعات الشباب، من حيث التوسع فى إنشاء مراكز الشباب والنوادى الرياضية والمكتبات إلى جانب قطاعات الطرق والمرافق وغيرها من المجالا.





من جانبه أكد محافظ الجيزة أن الدولة حريصة علي التوسع في فتح أفاق رياضية وثقافية للشباب لتفريغ طاقاتهم وتحقيق الإستغلال الأمثل لقدراتهم،‪ ‬مؤكداً أن المحافظة بالتنسيق مع العديد من الجهات تنفذ عدد من البرامج التنموية بكافة القطاعات والتي تستهدف فى المقام الأول رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإستعادة المظهر الحضاري للمحافظة‪ .‬



وقد شملت أعمال التطوير التي افتتحها وزير الشباب ومحافظ الجيزة بمركز شباب المنيرة بمنطقة إمبابة، عدد من صالات الألعاب الرياضية وقاعات للأنشطة الثقافية والاجتماعية وساونا وصالة جيمانيزيوم وسينما أطفال وصالات لتنس الطاولة والبلياردو ومكتبة ومركز لتكنولوجيا المعلومات إلى جانب أنشطة الجوالة والمعسكرات.



‪ كما شملت أعمال التطوير بمركز شباب إمبابة بمدينة التحرير إفتتاح صالة جيم وعيادة علاج طبيعى وصالة ألعاب قوى وقاعة إجتماعات وورش للأنشطة الثقافية والفنية والحرف اليدوية‬





كما تفقد وزير الشباب ومحافظ الجيزة أعمال التطوير والتوسعة الخاصة بمركز شباب صفط اللبن بحي بولاق الدكرور والذى يشمل ملعب نجيل صناعى للتدريب على مساحة 3000 م2 ومبنى إداري يضم قاعة اجتماعات ومبنى خدمى واجتماعي، يضم حضانة وكافيتريا و من المقرر إفتتاحه نهاية الشهر الجارى حيث سيعد أكبر مجمع رياضى بحى بولاق الدكرور‪.‬



وخلال الإفتتاح حرص محافظ الجيزة علي التحاور مع الشباب للإستماع إلي آرائهم وتطلعاتهم وأي مشكلات تواجههم‪ .‬



شارك في فعاليات الإفتتاح المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد للمحافظة، وأحمد عبدالوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وأعضاء مجلس النواب عن دوائر حى شمال الجيزة وبولاق الدكرور وعدد من قيادات المحافظة ووزارة الشباب والرياضة.