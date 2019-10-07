مستشفى ريال مدريد تستقبل نصف اللاعبين !

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نصف لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني قد أصيب بالفعل، وذلك بعد اصابة النجم الألماني توني كروس، ليصبح هناك ثلاثة عشر لاعباً قد أصيبوا في ريال مدريد منذ بداية الموسم، وكل الأنظار على المعد البدني للفريق، جريجوري دوبونت.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "آوك دياريو" الإسبانية، فإنه خلال يوم في 9 يوليو، بعد إجراء الفحوصات الطبية ماقبل الموسم حدد فريق ريال مدريد خطة قبل بدء الموسم التحضيري في مونتريال منذ ذلك الحين، مر أقل من ثلاثة أشهر تعرض خلالها 13 لاعب الى اصابة.





توني كروس كان آخر من أنضم إلى قائمة الإصابات التي لا نهاية لها، حيث يعاني لاعب خط الوسط الألماني من إصابة في عضلة المقرب أثناء المباراة ضد غرناطة وسيغيب لمدة ثلاثة أسابيع، وهذا يعني أن تواجده في مباراة الكلاسيكو يوم السبت 26 أكتوبر في محل شك





من بين 26 لاعباً في ريال مدريد في الفريق الأول (على الرغم من أن رودريغو مسجل رفقة فريق الكاستيا) فقد اصيب نصفهم هذا الموسم ، معظمهم بسبب مشاكل في العضلات.





بالإضافة إلى ذلك بعضهم قد اصيب في أكثر من مناسبة، نظراً لوجود 16 تقرير طبي تم نشره من قبل الموقع الرسمي للنادي منذ بداية الموسم، وقد اصيب كلاً من إبراهيم وميندي ومارسيلو أكثر من مرة لحد الآن.





وصار دوبونت في الواجهة، حيث ان الوضع يثير قلقاً كبيراً في النادي وبدأ يفقد صبر المشجعين وبعض المسؤولين بينما تتجه الأنظار إلى شخص واحد وهو دوبونت.





ووصل المعد البدني الفرنسي إلى ريال مدريد هذا الصيف ليحل محل أنطونيو بينتوس الذي أنتقل نحو إنتر ميلان الإيطالي، وترك خلفه إرث مثير للأعجاب تمكن من خلالها الحفاظ على حالة الفريق البدنية بشكل مثالي قاده إلى الفوز بثلاثة أبطال متتالية.





كان دوبونت مدعوم بسبب عمله مع المنتخب الفرنسي الذي فاز بكأس العالم في عام 2018 وبطلب شخصي من زيدان، لكن أسلوبه لم ينجح حتى الآن، وتعتبر الإصابات هي أبرز العواقب التي تواجه الفريق تحت قيادته.





لم يتكيف لاعبو ريال مدريد جيداً مع الأسلوب الذي يطبقه المعد الفرنسي، وبحسب ادواردو اندا فان هناك بعض من داخل اسوار الفريق يحملون المعد الجديد كل هذه الأصابات.



