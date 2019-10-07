البدوية في فيلم الممر.. ما لا تعرفه عن الفنانة الشابة أسماء أحمد أبو اليزيد

حاز أداء الفنانة الشابة أسماء أحمد أبو اليزيد في فيلم الممر على إعجاب الكثير من الجمهور العربي، حيث لعبت أسماء أحمد أبو اليزيد دور البدوية التي رافقت قوات الصاعقة في فيلم الممر ، وفيما يلي نقدم لكم معلومات قد لا تعرفها عن أحمد أبواليزيد.





ما لا تعرفه عن البدوية التي رافقت النود في فيلم الممر





- أسماء أبو اليزيد هي ممثلة ومغنية مصرية، درست في كلية الفنون الجميلة وشاركت في بدايتها في عدد كبير من العروض المسرحية التي عرضت على مسرح الهناجر ونافست على جائزة الشيخ سلطان القاسمي لأفضل عرض مسرحي لعام 2016.





- اشتركت أسماء بالمرحلة الجامعية في أتيليه المسرح ثم تخصصت في الدعاية والإعلان والرسوم المتحركة في الكلية، وعملت في مجالها بعد التخرج لفترة قصيرة.





- ثم انتقلت لمجال بناء العلامات التجارية الـ(branding)، وتركته أيضًا لتعمل كـ"انستركتور" للأطفال، و"كوتش" تدريب لأعضاء "أتيليه المسرح"، الذي تألقت من خلاله.





- التحقت بفرقة مسرحية مستقلة بقيادة المخرج شادي الدالي وقدمت العديد من العروض، وشاركت أيضًا في عمل مسرحي بعنوان أوبريت الدرافيل من كتابة الفنان خالد الصاوي حاز على إعجاب الجميع.





أبرز إنجازات أسماء أبو اليزيد





- خاضت أسماء تجربة الإخراج أيضًا، فأخرجت مسرحية "ميلودراما" عام 2013 كذلك ساعدت في الإخراج مع المخرج شادي الدالي في مسرحية "حلم بلاستك" الذى مثلت فيه بعد ذلك دورًا.





- شاركت أسماء أبو اليزيد في غناء المونولوجات بفرقة "بهججة" وهى فرقة غنائية موسيقية تقدّم أغاني الضحك والبهجة ومونولوجات معاصرة.‏





دوري أسماء أبو اليزيد في الشاشة السينمائية





- ظهرت أسماء أبو اليزيد لأل مرة على الشاشة في مسلسل "أنا عشقت" عام 2014 أول، ثم لفتت الأنظار بقوة من خلال أدائها لشخصية "تقى" في مسلسل "هذا المساء" عام 2017 الذي كان من بطولة إياد نصار وأروى جودة وحنان مطاوع، وأيضًا دورها في مسلسل “أنا شهيرة.. أنا الخائن"، بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي.





- شاركت أسماء أحمد أبو اليزيد في فيلم "عيار ناري" وهو من بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، والفنانة روبي، والفنان أحمد مالك، والفنان محمد ممدوح، والفنانة عارفة عبد الرسول، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي.





- في رمضان 2018 كررت أسماء ما فعلته في رمضان 2017 من خلال إبداعها ولفت الأنظار في دورها في مسلسل "ليالي أوجيني"، حيث خطفت الأنظار بطريقة تمثيلها، وجسدت أسماء أحمد أبو اليزيد دور "جليلة" وهى الفتاة الصعيدية المسيحية التي تغنى بأحد الملاهي الليلية في بورسعيد، أما في 2019 فشاركت في فيلم زودياك – هوجان - وفيلم 122.



