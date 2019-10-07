ريهام سعيد ساخرة: "الموت أرحم من التخن"

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نشرت الفنانة والمذيعة ريهام سعيد عبر حسابه الرسمي بموقع الصور انستجرام، صورة ساخرة تظهر فيها دجاجة حريصة على عدم زيادة وزنها، ومتابعته عبر قياسه.



وعلقت "ريهام" على الصورة: "بلغبط لغبطة السنين في الدايت يالهووي يالهووي، اللي يزعل هو حر الموت أرحم من التخن".



وتلقت "ريهام" انتقادات بسبب الصورة، حيث اعتبر البعض أنها لم تتراجع عن خطائها بسبب تصريحاتها المسيئة لأصحاب الوزن الزائد، لكنها نفت السخرية، مؤكدة أنها تقصد من يزيد وزنه على ٢٠٠ كجم.



وكانت وجهت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد رسالة قوية لمنتقديها ومهاجميها في الفترةالأخيرة بعد وقفها وابتعادها عن الأضواء، وذلك من خلال صورة جديدة لها نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام.



وأرفقت "ريهام" الصورة بتعليق: "

مشغولين اوي تحاسبوا الاخرين وتوقفوهم وتهدوهم وتشمتوا فيهم اكنكوا في الآخرة هاتتحاسبوا عن أعمالهم. ركزوا شويه في نفسكوا واعمالكوا ونواياكوا لان علي الاقل دي الحاجه الوحيده الي عارفنها عن يقين عشان الظلم وحش".



ونالت الصورة إعجاب جمهور ريهام، ممن طالبها بالصبر واحتساب الأمر عند الله، متمنين عودتها السريعة للشاشة، على الجانب الآخر لا تزال تواجه ريهام الانتقادات الحادة بسبب أسلوبها الإعلامي والذي يراه البعض غير محايد أو محترف.







وكان أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قرارا بمنع ظهور الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا" على قناة الحياة، من الظهور على أي وسيلة اعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام، وذلك بعد إهانتها للمرأة المصرية، بعدما تقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى ضدها، خضعت على إثرها للتحقيق.



واعتبرت لجنة الشكوى بالمجلس أن ريهام ارتكبت جريمة إعلامية بالإساءة إلى سيدات مصر، وخلطت بين رأيها الشخصي وبين واجبها الإعلامي، وخالفت المعايير المهنية باستخدام عبارات وألفاظ وأوصاف تمثل إهانة واضحة وصريحة وبشكل عام لسيدات مصر، كما أنها تفتقر إلى الحس الإعلامي والإنساني.



وجاء الرد الأول من ريهام على القرار، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام، حيث نشرت فيديو من حلقة سابقة من برنامجها "صبايا الخير"، تحدثت فيه عن التخن بصورة مختلفة، وجاء في كلمتها: "الهدف من كلامي طول الوقت على التخن مش إني أنا واحدة رفيعة لا انا واحدة بعاني من التخن طول عمري بس الهدف إني أنا عاوزة اغير عندكم فكرة ان التخن مش بيخلي الواحدة مش جميلة إلى فكرة ان التخن بيموت لأنه ليه علاقة بالصحة....".



لم تكن هذه المرة الأولى لوقف ريهام، قبل عامين أوقفتها نقابة الإعلاميين وقف 3 أشهر، بعد استضافتها في إحدى حلقات برنامجها "صبايا الخير"، سيدة متزوجة وعشيقها، ما اعتبرته النقابة مخالفًا للقواعد المهنية، وعادات وتقاليد المجتمع.



كما تسببت ريهام أكثر من مرة في إثارة اللغط حولها في أكثر من حلقة في برنامجها، منها فتاة المول، وحلقات الجن، ومساعدات اللاجئين السوريين.



