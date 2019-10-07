وزير القوى العاملة: استكمال القافلة الطبية الرابعة من مبادرة "عينيك في عينينا" لرعاية للعمالة غير المنتظمة



وقال الوزير: "إنه وفقًا للبروتوكول يتم تنظيم قوافل المبادرة بالتعاون مع المؤسسة لتقديم خدمات طبية ذات جودة لقطاع العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى بجميع محافظات الجمهورية.



وأضاف: أن الخدمات الطبية تقدم لهذه الفئة من العمال في مجال العيون بالمجان من مؤسسة "صناع الخير"، وهى عبارة عن توقيع الكشف الطبي على العمال من خلال فريق من استشاري لأمراض العيون وصرف الأدوية طبقًا للكشف الطبي في الحال، فضلًا عن تشخيص الحالات التي تحتاج إلى نظارات وعمليات جراحية والتجهيز لإجراء العمليات الجراحية للعمال والنظارات‪.‬



وشدد سعفان على أن هذه الرؤية الشاملة تأتي لتوفر الحماية والرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة، بالتواكب مع محاولة وضع آليات جديدة خاصة بعملية التشغيل بشكل أكثر جدية، والتدريب بصورة أكثر واقعية لهذه الفئة من العمال، بحيث تشكل هذه الآليات ، لضمان حياة كريمة لهم ولذويهم، وتحقيقًا لأقصى قدر ممكن لهم من الرعاية في جميع النواحي صحيًا واجتماعيًا.

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الدولة المصرية تتجه بقوة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا خاصة العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" التي أطلقها بداية العام الحالي.وأشار "سعفان" إلى أن الوزارة تستكمل القافلة الرابعة من مبادرة عينيك في عينينا، والتي أطلقتها وفقًا لبروتوكول التعاون المشترك مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، لمكافحة مسببات العمى بموقع داون تاون بمدينة العلمين الجديدة حيث استهدفت القافلة 631 عاملًا تم الكشف عليهم و تم تسليم عدد 173 نظارة الطبية للعمال بالمنطقة، والتنسيق مع 26 عامل لاستكمال الفحوصات تمهيدًا لإجراء العمليات الجراحية لهم بالتعاون مع الشركات التي يعملون بها وجهاز التعمير بمدينة العلمين، فضلًا عن الإعداد لقافلة جديدة بموقع بناء الأبراج بالعلمين الجديدة تستهدف رعاية أكبر عدد من العمال وتقديم الخدمات المناسبة لهم.