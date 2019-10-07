أستاذ إعلام: هناك عملية شيطنة تتم لبعض الرموز المصرية لتشوية صورتهم

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قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إنه مازال استهداف مصر من خلال الإعلام الإخواني مستمر، وجميع محاولات تشوية الجيش المصري، والقيادة المصرية ودق إسفين بين الشعب المصري والقيادة مازالت مستمرة، معتبرًأ أن استهداف بعض الإعلاميين المصريين محاولة لتحطيم الرموز ذات الثقة والمصداقية عند المشاهدين والمستمعين، معقبًا: "هناك عملية شيطنة تتم لبعض الرموز لتشوية صورتهم لفقدان مصداقيتهم".



وأضاف "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن فضائية "الجزيرة" القطرية المتحالفة مع جماعة الإخوان الإرهابية، فيما يتعلق بحرب أكتوبر العظيم، تحاول التشكيك في الحرب، وترى في تقرير أن ما تم هو تحرير شريط ضيق من الأراضي وقامت به جيوش عربية، وهذا يفسر بوجه نظر الإخوان فيما يتعلق بالأرض والوطن، فالوطن بالنسبة للإخوان حفنة تراب، بينما الوطن بالنسبة لنا كشعب وجيش مصري هو العرض وهو كل شيء، ونضحي بأرواحنا ونعيش حياة قاسية من اجل تحقيق الانتصار.



وشدد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، على أن القنوات الإخوانية العميلة مثل "الجزيرة" وأعوانها لا تجد من فرصة إلا وتشوه التاريخ والحضارة والانجازات المصرية، مؤكدًا على أن هناك حالة من التعافي في الإعلام المصري، وهناك دور تنويري وتوعوي للإعلام المصري حاليًا، فهو لا يقف موقف رد الفعل، ولكنه يبادر بطرح المشكلات والحلول وطرح المعلومات، وفتح حالة من الحوار حول جميع الموضوعات التي تثار في قنواتهم المعادية حتى يكون المواطن على دراية بكافة المعلومات والافكار والآراء حول أي مؤامرات يتم نسجها ونشرها وعرضها من خلال مواقع الإخوان وقنواتهم.