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وزيرة التضامن تبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتتفقد مبنى التدريب الإداري للموظفين بالغردقة (صور)

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:16 م
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وزيرة التضامن تبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتتفقد مبنى التدريب الإداري للموظفين بالغردقة (صور)
الوزيرة
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محمد طه
 
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وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتتفقد مبني التدريب الاداري للموظفين بالغردقة.

قامت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الأثنين، بزيارة مديرية التضامن الاجتماعي بمدينة الغردقة لمتابعة سير العمل بها.

كما اجتمعت والي بمديري الإدارات المختلفة بالمديرية لبحث سبل تطوير العمل ورفع كفاءة العاملين بالمديرية بنطاق المحافظة لتوفير خدمة أسرع وأفضل للمستفيدين.

وفي ذات السياق ناقشت والي مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومديري الإدارات تنفيذ عدد من الدورات التثقيفية لرفع درجات الوعي لدي المواطنين، ومناقشة مشاكلهم عبر صيغ علمية ومجتمعية.

ومن ناحية أخري تفقدت الوزيرة ونائب المحافظ مبني التدريب الإداري للموظفين بالمديرية والذي يشمل 64 غرفة مجهزة وقاعة اجتماعات وقاعات محاضرات وسكن للعاملين ومطعم، حيث ناقشت الوزيرة مع مدير المديرية المشاكل التي تعوق تشغيل المبني والاستفادة به.

رافق الوزيرة ونائب المحافظ خلال جولتهم الاحمدي محمد الوكيل وكيل الوزارة ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة والاستاذ ياسر بخيت وكيل المديرية.
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