عاجل.. برشلونة مطالب بدفع 94 مليون يورو إلى ليفربول بسبب كوتينيو
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:35 م
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن نجم برشلونة المعار إلى بايرن ميونيخ الألماني، فيليب كوتينيو.
ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن هنالك 94 مليون يورو لم يدفعها برشلونة لنادي ليفربول حتى الآن بشأن النجم السابق للريدز، البرازيلي فيليب كوتينيو.
وتابعت الصحيفة المدريدية: "من المنتظر خلال الفترة المقبلة أن يقوم برشلونة بدفع 27.9 مليون يورو لليفربول كمقدم أول.
واختتمت: "برشلونة يخطط لدفع قيمة أولى من المبلغ ثم ستكون الدفعة الثانية والأخيرة من مبلغ 94 مليون يورو هي دفع 66 مليون يورو".
Advertisements
المزيد عن: ليفربول كوتينيو رياضة برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضةتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر