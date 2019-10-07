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عروض وتخفيضات كارفور خلال اكتوبر 2019

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:23 م
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عروض وتخفيضات كارفور خلال اكتوبر 2019
عروض كارفور
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تخفيضات وخصومات كارفور 
 تحرص سلاسل محلات كارفور على تقديم العديد من العروض والتخفيضات على مجموعة هامة منلاالمنتجات التى يحتاج اليها المواطن في حياته اليومية وجاءت العروض التخفيضات على النحو التالي:

عروض وتخفيضات كارفور خلال اكتوبر 2019
عروض وتخفيضات كارفور خلال اكتوبر 2019
عروض وتخفيضات كارفور خلال اكتوبر 2019
عروض وتخفيضات كارفور خلال اكتوبر 2019
عروض وتخفيضات كارفور خلال اكتوبر 2019
عروض وتخفيضات كارفور خلال اكتوبر 2019
عروض وتخفيضات كارفور خلال اكتوبر 2019
عروض وتخفيضات كارفور خلال اكتوبر 2019

عروض كارفور على اللحوم والدواجن
سجل سعر الموزة البقري لتسجيل 124 جنيه، وخفض سعر روستو بقري من 143.95 جنيه إلي 126.95 جنيه، وانتركوب أو ريب أي بقري بسعر 126 جنيه، فراخ فليه بسعر 74.95 جنيه فراخ طازجة طازجة صدور دجاج بالعظم 44.95 جنيه، اوراك فراخ 34.95 جنيه، جمبري صغير 99.95 جنيه، سمك فيليه 39.95 جنيه، سمك ماكريل 29.95 جنيه.



عروض وتخفيضات كارفور خلال اكتوبر 2019
عروض وتخفيضات كارفور خلال اكتوبر 2019
عروض وتخفيضات كارفور خلال اكتوبر 2019
عروض وتخفيضات كارفور خلال اكتوبر 2019
عروض وتخفيضات كارفور خلال اكتوبر 2019
عروض وتخفيضات كارفور خلال اكتوبر 2019
عروض وتخفيضات كارفور خلال اكتوبر 2019
خدمات التسوق في كارفور
يمتلك كارفور العديد من متاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت المختلفة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقاعدة عملائها المتنوعة، حيث أعلنت شركة ماجد فطيم عن إطلاق أحدث خدمات وتقنيات التسوق مثل "Scan&Go" و"فاليه ترولي" الجديدتين في عالم التسوق والتجزئة في مصر، بعد افتتاح أحدث متاجر كارفور هايبرماركت والأكثرها استدامة في سيتي سنتر ألماظة، وتتيح هذه الخدمة للعملاء التمتع برحلة التسوق ودفع قيمة منتجاتهم من خلال خطوات بسيطة عند أقسام الدفع المخصصة للخدمة دون الحاجة إلى الانتظار للدفع بالطرق التقليدية.
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