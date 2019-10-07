عروض وتخفيضات كارفور خلال اكتوبر 2019

تحرص سلاسل محلات كارفور على تقديم العديد من العروض والتخفيضات على مجموعة هامة منلاالمنتجات التى يحتاج اليها المواطن في حياته اليومية وجاءت العروض التخفيضات على النحو التالي:

سجل سعر الموزة البقري لتسجيل 124 جنيه، وخفض سعر روستو بقري من 143.95 جنيه إلي 126.95 جنيه، وانتركوب أو ريب أي بقري بسعر 126 جنيه، فراخ فليه بسعر 74.95 جنيه فراخ طازجة طازجة صدور دجاج بالعظم 44.95 جنيه، اوراك فراخ 34.95 جنيه، جمبري صغير 99.95 جنيه، سمك فيليه 39.95 جنيه، سمك ماكريل 29.95 جنيه.

خدمات التسوق في كارفور

يمتلك كارفور العديد من متاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت المختلفة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقاعدة عملائها المتنوعة، حيث أعلنت شركة ماجد فطيم عن إطلاق أحدث خدمات وتقنيات التسوق مثل "Scan&Go" و"فاليه ترولي" الجديدتين في عالم التسوق والتجزئة في مصر، بعد افتتاح أحدث متاجر كارفور هايبرماركت والأكثرها استدامة في سيتي سنتر ألماظة، وتتيح هذه الخدمة للعملاء التمتع برحلة التسوق ودفع قيمة منتجاتهم من خلال خطوات بسيطة عند أقسام الدفع المخصصة للخدمة دون الحاجة إلى الانتظار للدفع بالطرق التقليدية.