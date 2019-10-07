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الأهلي يحسم مصير إقالة ميتشو

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:11 م
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الأهلي يحسم مصير إقالة ميتشو
ميتشو
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الفجر الرياضي
 
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يواجه الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك شبح الإقالة إذا خسر مباراة القمة أمام الأهلي يوم 19 أكتوبر في الدوري المصري.

 

ويترقب مجلس الزمالك نتيجة مباراة القمة أمام الأهلي ففي حالة الخسارة سيكون قرار الإقالة بانتظاره لأن المجلس لا يريد الاستمرار في ضياع النقاط.

 

كان الزمالك قد تعادل أمس مع إف سي مصر بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

 

 

 

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