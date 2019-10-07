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نجم ريال مدريد عن مغادرة رونالدو: الآن نحن لدينا لاعب آخر يحمل الرقم 7

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:08 م
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نجم ريال مدريد عن مغادرة رونالدو: الآن نحن لدينا لاعب آخر يحمل الرقم 7
رونالدو وهازارد
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علق لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد عن العديد من الأمور المتعلقة بفريقه الملكي في الفترة الأخيرة.

وقال لوكاس فاسكيز في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية اليوم : "منذ الصغر كنت ألعب كرة القدم برفقة أخي ، وما أود قوله إذا كنت تريد النجاح في هذا المجال عليه فقط أن تثق في نفسك وأن تعمل وأن تكافح من أجل تحقيق حلمك و أن تستمتع في أرضية الملعب".

وتحدث لوكاس فاسكيز عن مغادرة كريستيانو: "ما تغير الآن هو أننا نملك لاعب آخر يحمل الرقم 7 وهو إيدين هازارد ،  لقد كان مهما بالنسبة لنا لكننا الآن نحن سعداء بالفريق الذي نمتلكه ، وسوف نحاول الفوز بكل شيء".

وعن المقارنة بين كريستيانو وميسي قال: "لقد شاركت كريستيانو غرف تغيير الملابس لسنوات ، لذا سأقول كريستيانو هو الأفضل".

وعن ظهوره مع الفريق الأول: "كنت متوترا قليلا، لقد حلمت بتلك اللحظة منذ الصغر لقد كانت لحظات جميلة".

واختتم نجم ريال مدريد: "بعد مباراة باريس كانت الأمور معقدة ، لكننا نهضنا من جديد نحن الآن في صدارة الليجا، وفي وضعية مريحة يجب أن نكون فخورين بذلك".



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