نجم ريال مدريد عن مغادرة رونالدو: الآن نحن لدينا لاعب آخر يحمل الرقم 7

علق لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد عن العديد من الأمور المتعلقة بفريقه الملكي في الفترة الأخيرة.





وقال لوكاس فاسكيز في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية اليوم : "منذ الصغر كنت ألعب كرة القدم برفقة أخي ، وما أود قوله إذا كنت تريد النجاح في هذا المجال عليه فقط أن تثق في نفسك وأن تعمل وأن تكافح من أجل تحقيق حلمك و أن تستمتع في أرضية الملعب".





وتحدث لوكاس فاسكيز عن مغادرة كريستيانو: "ما تغير الآن هو أننا نملك لاعب آخر يحمل الرقم 7 وهو إيدين هازارد ، لقد كان مهما بالنسبة لنا لكننا الآن نحن سعداء بالفريق الذي نمتلكه ، وسوف نحاول الفوز بكل شيء".





وعن المقارنة بين كريستيانو وميسي قال: "لقد شاركت كريستيانو غرف تغيير الملابس لسنوات ، لذا سأقول كريستيانو هو الأفضل".





وعن ظهوره مع الفريق الأول: "كنت متوترا قليلا، لقد حلمت بتلك اللحظة منذ الصغر لقد كانت لحظات جميلة".





واختتم نجم ريال مدريد: "بعد مباراة باريس كانت الأمور معقدة ، لكننا نهضنا من جديد نحن الآن في صدارة الليجا، وفي وضعية مريحة يجب أن نكون فخورين بذلك".











