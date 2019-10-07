تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل لتوصيل الخدمة لـ5 قرى بالشرقية

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صرح الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ أعمال مشروع صرف صحي "السعديين - النعامنة" بتكلفة 360 مليون جنيه ويشمل محطة صرف صحي تعمل بطاقة 10 ألاف م3 يوم وعدد 5 محطات رفع لتوصيل خدمة الصرف الصحي لعدد ٥ قري وهم (قرية السعديين- قرية النعامنة- قرية الولجا - قرية المسلمية -قرية الأعراس) التابعين لمركز منيا القمح.



أوضح المحافظ أنه جاري التنسيق المستمر مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة محطات رفع ومعالجة لخدمة أبناء المحافظة والقضاء علي تلوث المياه الجوفية وتوفير بيئة صحية ونظيفة.



أكد محافظ الشرقية أن الدولة تسعي جاهدة للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة والحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين من خلال تنفيذ المشروعات الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة بالمناطق الريفية والبعيدة والمحرومة من الخدمات.



شدد المحافظ على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في التنفيذ والإلتزام بالمواصفات القياسية المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال التأخير أو التقاعس عن الإنتهاء في المواعيد المقررة لدخول المشروعات الخدمة.



كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق قاما بوضع إكليلا من الزهور أمس على النصب التذكاري للجندي المجهول بمنطقة المبرة إحتفالًا بالذكرى ال ٤٦ لانتصارات اكتوبر المجيد.



يرافقهم كل من اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية،واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والعميد أحمد ممدوح مدير الأمن الوطني والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري لمحافظة الشرقية العميد أحمد ممدوح مدير الأمن الوطني، والعديد من القيادات الأمنية وقيادات المنطقة العسكرية والقيادات الدينية والتنفيذية والسياسية.



وتم عزف الموسيقى العسكرية سلام الشهيد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن، ثم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري وفاءا وعرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده.



وأكد الدكتور عثمان شعلان أن ذاكرة الوطن لن تنسى بطولات رجال الجيش والشرطة والجهود التي يبذلونها وتضحياتهم لحفظ أمن الوطن والمواطن وحمايته من قوى الشر والإرهاب ولا يسعنا إلا أن نقف إجلالًا واحتراما لشهداء الوطن من الجيش والشرطة الذين ضحوا من أجل وطن لا غنى لنا عنه.